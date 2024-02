Schwere Vorwürfe wegen Abriss der Villa Kenngott

Das Entsetzen über den Abriss der Villa Kenngott in der Ravensburger Federburgstraße reißt nicht ab. Das Bürgerforum Altstadt erhebt nun Vorwürfe gegen den Investor und die Stadt. Die Gründerzeitvilla sei nicht so stark mit Asbest und anderen Schadstoffen belastet gewesen wie behauptet und hätte nach Meinung der Denkmalschützer erhalten bleiben können.

„Wir haben den Verdacht, dass wegen etwas Asbest das ganze Haus abgerissen wurde“ Egon Streicher

Die Vorstandsmitglieder Dietmar Hawran, Egon Streicher, Franz Schwarzbauer und Volker Petzold beziehen sich dabei auf ein Gutachten zum Rückbau der Villa Kenngott, das auch der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt. Darin untersuchen die beratenden Geologen und Ingenieure der „Zim Ingeo Consult“ mit Sitz in Friedrichshafen den Aufwand für den Rückbau der Villa Kenngott und listen die Schadstoffe auf, die bei der Untersuchung ans Tageslicht gekommen sind. Darunter unter anderem asbesthaltige Bodenbeläge, lose Platten mit Asbest und quecksilberhaltige Leuchtstoffröhren. Eine Bewertung, wie giftig diese Funde sind, enthält das Gutachten nicht, sondern nur Hinweise auf die fachgerechte Entsorgung.

Öffentlichkeit hinters Licht geführt?

Die Mitglieder des Bürgerforums interpretieren das Gutachten jedoch so, als seien die Schadstofffunde nicht so schlimm. „Wir haben den Verdacht, dass wegen etwas Asbest das ganze Haus abgerissen wurde“, sagt etwa Egon Streicher. Die Öffentlichkeit sei „hinters Licht geführt worden“, mutmaßt Dietmar Hawran. Schließlich sei in zahlreichen Gebäuden in Deutschland, darunter auch Schulen, in den 1970er- und 1980er-Jahren Asbest verwendet worden. „Obwohl dies eine aufwendige Sanierung erfordert, ist sie durchführbar.“

Beim Abriss hätten diese Materialien zudem unter strengen Schutzmaßnahmen separat entfernt und ordnungsgemäß entsorgt werden müssen. „Uns liegen Informationen vor, dass dies beim Abriss der Villa Kenngott nicht geschehen ist, was möglicherweise sogar gegen Gesetze verstößt und Anlass für eine Untersuchung durch die Aufsichtsbehörden sein könnte. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass kaum asbesthaltige Materialien zu finden waren“, spekulieren die Denkmalschützer, die sich für den Erhalt alter Gebäude in Ravensburg einsetzen, auch wenn sie nicht formal unter Denkmalschutz stehen.

Petzold: Luftdicht versiegeln statt abreißen

Auch das Argument, auf dem Dachboden sei ein hochgiftiges Holzschutzmittel gegen Holzwürmer zum Einsatz gekommen, das den Abriss erfordert hätte, will Volker Petzold, der selbst Architekt ist, nicht gelten lassen. Den Dachboden hätte man einfach luftdicht versiegeln können.

„Dass da eine ordentliche Planung entsteht, daran zweifeln wir nicht.“ Volker Petzold

Die Hauptschuld für die Vernichtung des stadtbildprägenden und weithin sichtbaren Gebäudes in der Federburgstraße 33 sehen die Leute vom Bürgerforum aber gar nicht beim Investor, sondern bei der Stadt Ravensburg. Weil diese im Bebauungsplan von 2018 mit einem großzügigen Baufenster eine starke bauliche Verdichtung auf dem 5500 Quadratmeter großen Grundstück zugelassen habe, werde jeder Bauträger dazu verführt, dies auch auszunutzen, um mehr Gewinn zu machen. Wenigstens sei die Firma Reisch aber für „hochwertige und sehr gute Architektur bekannt“, sodass zumindest keine weitere Bausünde wie auf manch anderem Grundstück in der Federburgstraße zu befürchten sei, meint Volker Petzold. „Dass da eine ordentliche Planung entsteht, daran zweifeln wir nicht.“

Erzürnt über Stadtverwaltung

Daher richtet sich der Zorn des Bürgerforums eher auf die Stadtverwaltung: „Es ist äußerst enttäuschend und beunruhigend, dass die Stadt Ravensburg einerseits eine Erhaltungssatzung für den gründerzeitlichen Gürtel unterstützt, andererseits aber ein Gebäude von solch herausragender städtebaulicher Bedeutung wie die Villa Kenngott nicht einmal im Beirat für Städtebau diskutiert. Dies lässt uns stark daran zweifeln, ob der Beirat für Städtebau lediglich als Feigenblatt dient, um Geschäfte mit Investoren abzuwickeln, die der Stadt genehm sind“, äußern sich die Vorstandsmitglieder des Bürgerforums.

„Die Übernahme eines solchen Gesundheitsrisikos für die späteren Wohnungsnutzer erschien uns nicht zumutbar“ Ingo Traub

Es stelle sich die Frage, ob die Stadt ihre Verantwortung für das Gemeinwohl vernachlässige und stattdessen die Interessen der Investoren über das Erbe und die Identität der Altstadt stelle. „Es ist inakzeptabel, dass ein Gebäude, das das Stadtbild prägt und eine historische Bedeutung hat, ohne angemessene Diskussion und Berücksichtigung der Interessen der Bürgerinnen und Bürger abgerissen werden kann“, resümieren die Denkmalschützer und fordern bis auf weiteres ein „Abrissmoratorium“ für ähnliche Gebäude.

Asbest nicht ausschlaggebend für Abriss

Ingo Traub, Geschäftsführer der Reisch Projektentwicklung, weist alle Vorwürfe zurück. Zunächst sei es wirklich das Ziel gewesen, die Villa Kenngott zu erhalten. Das Asbest sei dabei tatsächlich gar nicht allein ausschlaggebend für den Abriss gewesen. Es habe im Dezember 2022 eine weitere Untersuchung auf Schadstoffe gegeben. „Hier wurden gefährliche Schwermetalle (Arsen, Blei, Cadmium und Fluor) im Holz nachgewiesen, sodass der gesamte Dachstuhl als A IV (belastetes Altholz) eingestuft werden musste.“

Über Monate hinweg hätte man mit der Entscheidung Abbruch oder Sanierung gerungen, „bis wir Ende letzten Jahres die endgültige Entscheidung zum Abbruch der Villa getroffen haben“, so Traub. „Der guten Ordnung halber weisen wir darauf hin, dass der Ausbau der asbesthaltigen Bodenbeläge nach Rücksprache mit unserem Nachunternehmer selbstverständlich fachgerecht erfolgt ist.“

Gebäudesubstanz durch Leerstand gelitten

Ausschlaggebend sei die Bewertung der gesamten Gebäudesubstanz der Villa gewesen, die durch den Leerstand nach Auszug der letzten Mieter zusätzlich gelitten habe. Bei der Villa Kenngott hätte zudem die Einhaltung der heute geltenden, sehr hohen Anforderungen an Wärme-, Schall- und Brandschutz sowie Barrierefreiheit für eine Wohnnutzung dazu geführt, dass weder das äußere Erscheinungsbild noch die wenigen historischen Stilelemente im Innenbereich hätten erhalten werden können. Auch aufgrund der Tatsache, dass das Landesdenkmalamt Baden-Württemberg bereits 1997 klargestellt habe, dass es sich bei der Villa Kenngott um kein Kulturdenkmal handele, wäre eine Abweichung von geltenden Normen und Vorschriften nicht möglich gewesen.

„Wie Herr Architekt Volker Petzold Ihnen gegenüber korrekt mitteilt, kann selbstverständlich ein Dachstuhl, welcher mit gesundheitsgefährdenden Holzschutzmitteln behandelt wurde, komplett luftdicht eingepackt werden“, so Traub in einer schriftlichen Antwort weiter. „Fachleute haben uns allerdings davon abgeraten, da uns keine ausführende Firma eine Garantie dafür geben kann, dass bei einer solchen Maßnahme über Jahre hinweg jegliche Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen werden kann. Die Übernahme eines solchen Gesundheitsrisikos für die späteren Wohnungsnutzer erschien uns daher nicht zumutbar“, so Traub.

Reisch wurde ausgezeichnet für Mühlenviertel

Als Entwickler sei sich sein Unternehmen der besonderen Verantwortung für die Gesellschaft und nachfolgende Generationen bewusst. „Unser Ziel ist, bei jeder Neubebauung und Bestandsentwicklung umsichtig und mit Rücksicht auf die Gegebenheiten des Ortes vorzugehen.“ So habe sogar das Bürgerforum Altstadt die Sanierung der Werkhalle im Mühlenviertel (ehemaliges Beznerareal) im Juli 2022 als ein vorbildliches und beispielhaftes Projekt ausgezeichnet.

Auch Baubürgermeister Dirk Bastin wehrt sich gegen das in der Stadt kursierende Gerücht, die Stadtverwaltung habe 2018 den Bebauungsplan für die Federburgstraße mit dem Ziel erlassen, dort optimale Bedingungen für größtmögliche Gewinne zu schaffen. Reisch habe das Grundstück erst Anfang 2022 gekauft, also lange nachdem die Satzung erlassen wurde. „Es gab damals nur eine Gegenstimme. Ich finde es bedenklich, wenn demokratische Entscheidungen im Nachhinein infrage gestellt werden, weil sie nicht dem eigenen Bild entsprechen“, meint er mit einem Seitenhieb aufs Bürgerforum.

Stadt will Bebauung ermöglichen statt verhindern

Angesichts der großen Wohnungsnot in Ravensburg versuche die Stadt nicht, Bebauung zu verhindern, wie es dem Bürgerforum vorschwebe, sondern zu ermöglichen. Eine sehr rigide Planung mit kleinen Baufenstern wäre ein zu krasser Eingriff ins Eigentum gewesen und hätte seiner Meinung nach einer rechtlichen Überprüfung nicht standgehalten.