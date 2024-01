Schwarze Veri Zunft stabt ihre Masken ab

Die Masken sind abgestaubt. Der Gemeindesaal Dreifaltigkeit war voll belegt und die Zunftmitglieder erfreuten sich an einem sehr kurzweiligen Programm. Nach der Ordensübergabe an verdiente Mitglieder wurde die Schranktüre geöffnet und der darin schlafende Hexenteufel vom Maskenmeister Markus Kraus aus dem Schlaf gerüttelt und gründlich abgestaubt (Foto: Daniel Heiß). Danach sprangen alle neuen Maskenträger durch den Schrank und bekamen im Anschluss ihren Erstlingsorden. Auch wenn die diesjährige Fasnet bereits am 13. Februar schon wieder begraben wird, freuen sich 434 Aktive plus 101 Narrensamen auf die bevorstehenden Narrensprünge.