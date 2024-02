Eine betrunkene Fahrradfahrerin hat am Wochenende durch ihre Fahrweise eine Polizeistreife auf sich aufmerksam gemacht. Die 32-jährige Frau fuhr am Sonntagmorgen gegen 2.15 Uhr so schwankend auf ihrem Fahrrad, dass eine entgegenkommende Polizeistreife stutzig wurde und sie in der Gartenstraße kontrollierte.

So betrunken war die Frau laut erstem Test

Ein Atemalkoholtest zeigte den Wert von 1,6 Promille an, wie die Polizei berichtet. Daraufhin musste sie sich den Informationen zufolge einem Blutalkoholtest unterziehen. Sollte sich der Wert bestätigen, habe die Fahrradfahrerin mit einer empfindlichen Geldstrafe zu rechnen, heißt es im Polizeibericht.