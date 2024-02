Ein spätes Tor hat die Ravensburg Towerstars am Freitagabend in der Deutschen Eishockey-Liga 2 vor einer bitteren Pleite bewahrt. Denis Pfaffengut glich in der 56. Minute für die bis dahin harmlosen Ravensburger gegen die Bietigheim Steelers zum 1:1 aus.

In der Verlängerung sorgte ein schnelles Tor für viel Jubel unter den 2919 Fans in der CHG-Arena. Die Towerstars haben damit Platz fünf behauptet. „Es war ein großer Test für uns“, sagte Towerstars-Trainer Gergely Majoross. „Ich bin froh, dass wir einen Weg gefunden haben, das Spiel noch zu gewinnen.“

Schneller Rückstand für die Ravensburger

Die Bietigheim Steelers haben nach ihrem Abstieg aus der DEL eine Etage tiefer nicht viele Spiele gewonnen - bis Freitagabend gab es gerade einmal elf Siege nach regulärer Spielzeit. Aus den vergangenen 13 Partien in der DEL2 gab es sogar nur zwei Siege: Am 12. Januar ein 3:2-Heimerfolg gegen die Towerstars sowie am 2. Februar ein 4:1-Sieg bei den Dresdner Eislöwen. Alle anderen elf Partien gingen verloren.

Die Steelers können sich also schon länger auf die Abstiegsrunde einstellen. Den größeren Druck, gewinnen zu müssen, hatten daher am Freitag die Towerstars. Und sie gerieten auch schnell in Rückstand. Nach einem simplen Spielzug über Dominik Lascheit traf Joshua Rust zum 1:0 für Bietigheim.

Bemüht, aber harmlos

In der Folge spielte sich das Geschehen zwar nahezu ausschließlich im Drittel der Steelers ab. Doch der Auftritt der Towerstars ließ sich zunächst zusammenfassen mit: Bemüht, aber harmlos. Sehr bemüht, letztlich aber auch sehr glücklos, agierte die Ravensburger Sturmreihe mit Maximilian Hadraschek, Lukas Mühlbauer und Ralf Rollinger. Sie holten sich viele Scheiben, brachten sich aber nicht in gefährliche Positionen.

Das, was von den Steelers nicht schon im Ansatz geblockt wurde, war leichte Beute für Goalie Olafr Schmidt. Und von der ersten Reihe der Towerstars mit Topscorer Charlie Sarault, Kapitän Sam Herr und Robbie Czarnik kam wie am vergangenen Dienstag gegen Regensburg viel zu wenig. In der Livetabelle waren die Towerstars erstmals seit vielen Wochen aus den Top 6 herausgefallen.

Das Beste aus Ravensburger Sicht war die dauerhaft gute und laute Unterstützung der Fans. Sie gaben alles - auf dem Eis blieb es allerdings auch im zweiten Drittel ziemlich zäh. Dazu kam nach 13 Sekunden im zweiten Abschnitt eine Verletzung von Julian Eichinger, der nach einem Check gekrümmt vom Eis fuhr und nicht mehr zurückkam.

55 Minuten haben wir es gut gemacht. Steelers-Trainer Alexander Dück

Die Zuschauer brauchten danach durchaus Geduld, denn auf dem Eis passierte im Mittelabschnitt nicht viel. Es gab quasi keine Torgefahr - weder vor dem Kasten von Towerstars-Goalie Ilya Sharipov, noch vor Steelers-Schlussmann Schmidt. Negative Höhepunkte waren zwei Überzahlsituationen beider Teams, die unglaublich schwach waren.

Eine Szene beschrieb das Spiel der Towerstars in den ersten 40 Minuten treffend: Czarnik eroberte sich in der 33. Minute die Scheibe gut an der Bande, drehte sich schön um seinen Gegenspieler und passte dann in die Mitte zu Sarault. Doch Ravensburgs Goldhelm schlug über die Scheibe, die Chance war dahin.

Ein Zuschauer trifft häufiger

Es musste aus Sicht der Towerstars im Schlussdrittel eine enorme Steigerung geben. Die Ergebnisse in den anderen Hallen waren immer noch so, dass die Ravensburger in der Livetabelle nur noch Siebter waren. Wie es gehen kann, zeigte ein Zuschauer, der im Pausenspiel gegen das Towerstars-Maskottchen Towi gleich mit beiden Schüssen ins Tor traf. Das war zwar leer, aber von der Mittellinie in Straßenschuhen muss auch erst mal getroffen werden.

Das nächste Tor wäre im dritten Drittel dann beinahe den Steelers geglückt. Marek Racuk schickte Alexander Preibisch auf die Reise, doch der scheiterte an Sharipov. Den Towerstars fehlte weiterhin jegliche Torgefahr. Es war bis hierhin offensiv ein blamabler Auftritt. Und viel besser wurde es nicht. Die Fans feuerten ihre Mannschaft unentwegt an, die brachte aber weiter nur wenig zustande.

Pfaffengut rettet die Towerstars in die Verlängerung

Bis zur 56. Minute: Dann ließ Sarault den Puck geschickt liegen, Herr nahm ihn mit, passte quer und am linken Pfosten drückte Denis Pfaffengut den Puck über die Linie zum 1:1. Dass ausgerechnet ein Verteidiger den Ausgleich erzielte, passte zu dieser Begegnung. „55 Minuten haben wir es gut gemacht, dann hat ein Fehler zum Ausgleich geführt“, sagte Steelers-Trainer Alexander Dück.

Immerhin hatten sich die Ravensburger so in die Verlängerung gekämpft und ihren direkten Viertelfinalplatz behauptet. Und in der Extraschicht gab es dann einen tollen Angriff. Matt Alafro sicherte sich die Scheibe im eigenen Drittel mit viel Einsatz und sah dann Czarnik, der frei durch war und das 2:1 erzielte.

Ravensburg Towerstars - Bietigheim Steelers 2:1 n.V. (0:1, 0:0, 1:0, 1:0). - Tore: 0:1 (2:47) Joshua Rust (Lascheit), 1:1 (55:34) Denis Pfaffengut (Sarault, Herr), 2:1 (60:43) Robbie Czarnik (Alfaro) - Strafen: Ravensburg 6 Minuten, Bietigheim 6 Minuten - Zuschauer: 2919.