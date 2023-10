Jazz im Stil der 1970er-Jahre mit schwäbischen Texten zu unterlegen, die ohnehin nur bruchstückhaft zu verstehen sind ‐ geht das? Der Sänger und Gitarrist Heiner Reiff aus Tübingen hat es einfach einmal ausprobiert und ist mit seiner Band HASA (Heiners All-Star-Attraktion) dafür im vergangenen Jahr mit dem Kleinkunstpreis Baden-Württemberg ausgezeichnet worden. Am vergangenen Samstag haben sie in der Ravensburger Zehntscheuer auch ein oberschwäbisches Publikum dafür begeistern können.

Seit rund sieben Jahren existiert die Band in unterschiedlicher Zusammensetzung. Die aktuelle Formation hatte sich kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie zusammengefunden. Die Zeit der Auftrittsverbote nutzte der Frontmann dazu, ein komplett neues Programm zusammenzustellen. Als man wieder gemeinsam proben konnte, wurde es einstudiert. Parallel dazu entstand ein aufwendig gestaltetes „GuckBook“ mit allen Texten und Cartoons von Dieter Hermenau, die auch in der Bühnenshow zu sehen waren.

Joy Flemming als Vorbild

„Eigentlich ist es ja egal, ob wir englisch oder schwäbisch singen. Die Zuhörer nehmen die Texte größtenteils nur als Lautmalerei wahr. Und dazu eignet sich der schwäbische Dialekt hervorragend“, sagt der Bandleader. Die verstorbene Joy Flemming, die ihre Blues-Songs im heimischen Mannheimer Slang gesungen hat, mag da als Vorbild gedient haben.

Die Verwirrung komplett macht der „Verklickerer“ Siegmar Siegel, der die Songtexte in breitestem American English so erläutert, dass sich die wenigsten Zuhörer einen Reim darauf machen können. Ist auch egal. Hauptsache, die Musik und das ganze Drumherum stimmen. Und das kam beim Konzert in der Zehntscheuer wie aus einem Guss.

Vertraut, aber eigenständig

Ganz explizit lehnt sich die Formation stilistisch an musikalische Legenden wie Steely Dan, Pink Floyd, Grateful Dead oder Frank Zappa an. Heiner Reiff streut auch immer wieder musikalische Zitate ein, verfremdet sie und formt daraus ganz eigene Musik, die irgendwie vertraut wirkt, aber dennoch ganz eigenständig bleibt.

Ähnlich verhält es sich mit den Texten, die an das Lebensgefühl der Teenager in den 1970er-Jahren anknüpfen: Man hängt ein wenig der Hippie-Ära nach, himmelt eine unbekannte Schönheit an oder wird im nächtlichen Bierdunst melancholisch, um nur ein paar Beispiele herauszugreifen. Psychedelische Zutaten werden dabei sowohl in den Texten als auch in der Musik immer wieder selbstironisch gebrochen.

Bestens aufeinander eingestimmt

Das alles kommt wie aus einem Guss herüber, weil sowohl die alten Hasen ‐ neben Heiner Reiff sind das Ralf Schuon (Keyboards, Gesang, Bass, Brass, Percussion und Lap Steel), Daniel Jakobi (Schlagzeug, Perkussion) und Dieter Schumacher (Schlagzeug) ‐ als auch die beiden jungen Damen Ellen Reinhardt (Space Toys, Gesang, Bass) und Caro Schuon (Gesang, Naughtylus und Anderes) bestens aufeinander eingestimmt und exquisite Musiker(innen) sind. Bei ihrem nächsten Gastspiel in Ravensburg hätten sie sicher ein noch größeres Publikum verdient.