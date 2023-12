Schulen ringen um Zukunft ihres Wintersport-Angebots

Eine ganze Schulklasse gemeinsam auf der Skipiste - das gibt es künftig vermutlich immer seltener: Auch an Ravensburger Schulen denkt man darüber nach, ob solche sportlichen Ausflüge weiterhin veranstaltet werden sollen. Das hat zum einen mit den Kosten bei mehrtägigen Freizeiten zu tun, Skipässe werden immer teurer. Zum anderen stellen Lehrer Überlegungen zur Umweltfreundlichkeit des Wintersports an.

Bildungszentrum St. Konrad lässt Skifreizeiten sein

„Skifahren ist kein großes Thema mehr“, sagte Dirk Lederle vom Verband Bildung und Erziehung Baden-Württemberg (VBE BW) im vergangenen Winter über die Verankerung dieser Sportart an Schulen im Land - sei es durch einzelne Ausfahrten oder Skifreizeiten. Lederle, der selbst eine Schule leitet, hatte beobachtet, dass unabhängig von den Kosten auch die Zielgruppe selbst nicht mehr unbedingt zu begeistern ist. „Die Nachfrage der Kids ist in diesem Ausmaß nicht mehr da.“ Wie sieht es an den Ravensburger Schulen aus?

Die Preise für Skipässe und die Wintersportausstattung seien in die Höhe geschnellt, erklärt der Leiter des Bildungszentrums St. Konrad, Gerd Hruza. „Deshalb haben wir gesagt, wir lassen das jetzt.“ Und er fügt hinzu: „Auch klimabedingt macht man sich langsam Gedanken.“ Nicht so sehr aus der Schülerschaft, sondern aus dem Kollegium sei der Anstoß gekommen, dass ökologische Gründe gegen das Skifahren sprechen.

Skifahren hat in vielen Familien an Bedeutung verloren

Am Welfen-Gymnasium gibt es noch ein fünftägiges Skischullandheim in der sechsten Klasse, wie Schulleiter Tilmann Siebert sagt. Um die Kosten niedrig zu halten, setzt man am Welfen wie anderen Schulen auf Selbstversorgerhütten, auf denen Eltern kochen. Doch auch Siebert sagt, dass Alternativen zur Skifreizeit diskutiert würden. „Anlass dafür war einerseits die ökologische Lage, zum Beispiel die nachlassende Schneesicherheit im Vorarlberg, andererseits die Feststellung, dass in vielen Familien die Bedeutung des Skifahrens abgenommen hat.“ Die Fahrten fänden vorerst aber weiterhin statt, auch weil das Gemeinschaftserlebnis für die Kinder von Bedeutung sei.

Das schildert so auch der Vorsitzende der Fachschaft Sport am Albert-Einstein-Gymnasium (AEG), Dirk Brettschneider: „Ausfahrten sind für viele Kinder ein großer Schritt und prägen das Leben der Heranwachsenden.“ Herausforderungen seien zum Beispiel, Heimweh zu ertragen oder beim Kochen und Aufräumen mitzuhelfen, was nicht in jedem Haushalt üblich sei. „Mit anderen Worten: Das Skischullandheim ist ein ungewöhnlicher Lernort, an dem wir aus genannten Gründen gerne festhalten“, erklärt Brettschneider. Die überwiegende Anzahl an Familie schätze das Angebot und behalte es in schöner Erinnerung, so sein Eindruck.

Kürzere Fahrt verbessert CO2-Fußabdruck

Die Fachschaft diskutiere inzwischen aber jedes Jahr die Vor- und Nachteile eines Skischullandheims. „Hier wird abgewogen, wie zeitgemäß dieser Sport in Zeiten des Klimawandels noch ist oder ob wir hier nicht mittlerweile einen ziemlich elitären Sport anbieten, dem nur noch wenige Schüler später in ihrem Leben nachgehen werden. Wir kommen im Moment mit einer Mehrheit der Kollegen noch zu einer Befürwortung des Skischullandheims“, so Brettschneider. Der neue Standort Au im Bregenzer Wald, solle die Anfahrt und damit den CO2-Fußabdruck reduzieren, erklärt Brettschneider.

Der ökologische Faktor wird immer öfter genannt, wenn es ums Skifahren geht. Dagegen wehrte sich schon im vergangenen Winter der Skilehrerverband. Es gebe viele Möglichkeiten, eine Skifreizeit umweltfreundlich zu gestalten, etwa bei der Art der Anreise, der Wahl des Skigebiets und auch durch das eigene Verhalten vor Ort, sagt Valentin Kiedaisch, für Ost-Baden-Württemberg Chef des Skilehrerverbands DSLV.

Selbstversorgung mithilfe der Eltern drückt die Preise

Immer wieder sind die Kosten solcher Fahrten Thema an den Schulen. Eine Herausforderung für das AEG mit knapp fünfzigjähriger Skischullandheim-Tradition war zuletzt, dass die bisherige Unterkunft nach einem Umbau nicht mehr für Jugendfreizeiten geeignet und zu teuer geworden sei. Eine Ausfahrt über einen großen deutschen Anbieter solcher Reisen hätte aber über 550 Euro inklusive Skiausrüstung gekostet. Deshalb habe die Fachschaft wieder alles selbst organisiert. Jetzt koste alles nur 300 Euro, wer Ski ausleihen muss, zahlt 345 Euro. Das gehe aber nur, weil Eltern in einer Selbstversorgerhütte kochen und Sportlehrer und Skimentoren aus der zehnten und elften Klasse mit Übungsleiterausbildung Skikurse geben.

Wer eine solche Ausfahrt nicht bezahlen könne, erhalte Zuschüsse über den Förderverein oder die Stadt. An der Waldorfschule wird im Klassenverband durch interne Patenschaften oder das Zusammenlegen von Geld organisiert, dass alle Kinder mitfahren können, wenn man sich für eine Skifreizeit entschieden hat, erklärt Geschäftsführer Alfred Rapp.

Nicht einmal jeder zehnte Schüler ist interessiert

Drei Tage Skifahren in Laterns in Österreich, Übernachtung, Verpflegung und Fahrt kann die Gemeinschaftsschule Ravensburg dank Selbstversorgerhütte für um die 100 Euro anbieten, wie der Sport-Fachschaftsvorsitzende, Karsten Pechan, sagt. Auch aus seiner Sicht geht es längst nicht nur ums Skifahren. Die Gemeinschaftsschule setzt beim Skifahren auf Inklusion. Interessierte Schüler aller Klassen der Gemeinschaftsschule verbringen die Freizeit mit Schülern des KBZO Weingarten, einer Schule für Kinder mit körperlichen Einschränkungen. Allerdings interessieren sich nur noch circa fünf Prozent der Schüler für das Angebot, wie Pechan sagt. Das liege daran, „dass viele Familien keine Berührungspunkte zum Wintersport haben und wir andererseits nach Corona wieder an einem Neustart stehen“. Er rechne damit, dass die Anmeldezahlen wieder steigen.