Wenn der kleine Ball durch die Arena des Tischkickers saust, lernt man die Spieler schnell kennen: mit ihrem Ehrgeiz oder Frust, ihrem Umgang mit Erfolg und Niederlage. In der Oberschwabenhalle wollen Unternehmen am Donnerstag auf diese Art und Weise mit Jugendlichen in Kontakt kommen. Titel der neuen Veranstaltung ist „Karriere Kick“, maßgeblich organisiert von der Wirtschafts– und Innovationsförderungsgesellschaft des Landkreises.

Netzwerkabend mit Spielcharakter

Von 8 bis 14 Uhr treten insgesamt 300 Schülerinnen und Schüler gegen Vertreter der 37 Unternehmen aus dem Kreis Ravensburg an. Dabei sind unter anderem die Stiftung KBZO, die Oberschwabenklinik und die Justizvollzugsanstalt Ravensburg. Am Vorabend trafen sich die Unternehmen und Veranstalter bereits für einen Netzwerkabend (Foto: Timm Nägele). Die 24 Tischkicker sind umringt von den Messeständen der Unternehmen. Das Konzept: Die Schüler bekommen per App ein Unternehmen zugelost und treffen dieses am Tischkicker. Das Spielen soll den Gesprächseinstieg vereinfachen.