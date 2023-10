Schüler stellen „Lebenskunst“ im Waaghaus aus

Im Juni 2023 verwandelte sich die Don-Bosco-Schule in Hegenberg in ein großes Atelier. Eine ganze Woche wurde Kunst gemacht. Unter der Anleitung der Künstlerin Miriam Saric aus Ravensburg gestalteten die Lehrer mit ihren 80 Schülern viele verschiedene Kunstwerke. Unter dem Motto „Kunst für uns“ entstanden individuelle Rückblicke auf die vergangenen drei Jahre. Diese waren von Corona und der Neugestaltung des Schulgebäudes geprägt. Mit jedem Material konnten die Schüler ihren Gefühlen und Gedanken Ausdruck verleihen. Dies wurde alles möglich durch das Projekt „LebensKunst“. Das Projekt wird von der OWB, in Kooperation mit der Don Bosco Schule Hegenberg, im Rahmen von „Impulse Inklusion 2022“ umgesetzt und vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg gefördert. Die Kunstausstellung ist nun bis zum 3. Dezember in der Filiale Waaghaus der Kreissparkasse Ravensburg zu sehen.