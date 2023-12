Mehr als 40 orangefarbene Fahnen mit der Aufschrift „Respekt stoppt Gewalt“ in Ravensburg, weitere 100 im Landkreis und orange beleuchtete Gebäude wie das Frauentor, das Polizeipräsidium oder das ZfP in Weißenau: 16 Tage, von 25. November bis 10. Dezember, standen im Zeichen der Forderung, die Gewalt gegen Frauen zu beenden. Denn noch immer wird jede vierte Frau Opfer von Gewalt, und das nicht irgendwo, sondern mitten unter uns, in allen sozialen Schichten.

Da die Gefahr vor allem zu Hause lauert - in Form von gewalttätigen Partnern und Ehemännern - lag ein Schwerpunkt in diesem Jahr auf respektvoller Kommunikation und wertschätzendem Umgang in der Partnerschaft, sprich auf Prävention, teilt die Stadt Ravensburg mit.

Schüler sprechen in Workshops über Sex, Nähe und Distanz

Workshops an Schulen und Vorträge der Polizei erreichten auch viele junge Menschen. „Wir können nicht früh genug damit anfangen, zu lernen, wie Beziehungen gelingen können: eigene Grenzen spüren und setzen, die Grenzen des Gegenübers respektieren, Empathie lernen“, betont Elvira Birk von der Frauenberatungs- und Interventionsstelle „Frauen und Kinder in Not e.V.“. Mit insgesamt 40 Schülerinnen und Schülern der Edith-Stein-Schule in Ravensburg hielt Birk Workshops ab mit dem Titel „Wie geht Liebe?“. Im geschützten Rahmen sprachen die Jugendlichen über Kommunikation, Sex, sowie Nähe und Distanz. Roswitha Schäfer, eine der beiden Lehrerinnen, die die Workshops begleiteten, berichtet: „Die Schülerinnen und Schüler haben rückgemeldet, dass sie positiv überrascht waren, dass wir ein so persönliches und lebensrelevantes Thema in der Schule besprechen. Da war auch Dankbarkeit, dass es dafür Raum gab.“

Alle vier Minuten erlebt eine Frau in Deutschland häusliche Gewalt. Wenngleich weibliche Opfer laut Statistik deutlich in der Überzahl sind, ist Gewalt gegen Männer keine Ausnahmeerscheinung, berichtet der Präsident der Polizeidirektion Ravensburg, Uwe Stürmer: „Es gibt auch Frauen, die ihre Männer schlagen. 20 Prozent der Opfer häuslicher Gewalt sind Männer.“ Problematisch sei, dass die Scham, sich dem sozialen Umfeld als Opfer zu offenbaren, bei Männern weitaus größer sei als bei Frauen. „Die Hemmschwelle für Männer ist höher, weil sie mit Spott rechnen müssen“, sagt Stürmer. In seinem eigenen Kollegenkreis hatte Stürmer bereits mit mehreren Männern zu tun, die von ihren Frauen verprügelt wurden. Betroffenen empfiehlt er: „Nicht zurückschlagen, sondern sich schützen, flüchten und anzeigen.“

Polizei rät Opfern, ein Gewalt-Tagebuch zu führen

Wer zu Hause vom eigenen Partner oder der Partnerin verprügelt oder misshandelt wird, dem rät der Polizeipräsident, Tagebuch zu führen und die Verletzungen mit Datum und Foto zu dokumentieren. „Nur so haben Opfer etwas in der Hand“, weiß Stürmer. Auch die Reaktionen des Umfelds seien entscheidend.

„Wichtig ist, das Opfer ernstzunehmen und auf Hilfsangebote hinzuweisen“ Uwe Stürmer

Die Organisatoren von „Orange the World“ - die Gleichstellungsbeauftragten von Stadt und Landkreis, der Kreisjugendring, der Soroptimist Club Ravensburg/Weingarten und Frauen und Kinder in Not e.V. - sind sich sicher, dass Opfer von häuslicher Gewalt durch Kampagnen wie diese darin bestärkt werden, sich Hilfe zu holen. Der Polizeipräsident stimmt dem grundsätzlich zu. Auch Stürmer habe Hoffnung, dass durch solche Aktionen etwas passiere, schränkt jedoch ein: „Ich fürchte, dass wir in Dekaden denken müssen. Denn der Weg in die Gewaltbeziehung ist ein schleichender, langer Prozess. Und der Weg da raus ebenso. Das ist manchmal frustrierend.“