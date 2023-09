Schottischer Folk im Zehntscheuer

Die schottische Folk-Band Breabach spielt am Mittwoch, 27. September, im Zehntscheuer in Ravensburg. Breabach gilt als besonders einfallsreiche schottische Folk-Band. Sie vereinen die traditionellen Wurzeln der Highlands und Inseln mit aktuellen Einflüssen der lebendigen Glasgower Szene. In den 17 Jahren ihres Bestehens sind Breabach weltweit aufgetreten, vom Sydney Opera House bis zum Central Park New York. Das Konzert startet um 20 Uhr.

Die Karten kosten im Vorverkauf 24 Euro, für Ermäßigte 22 Euro und für Vereinsmitglieder 20 Euro. Zu kaufen gibt es die Tickets bei der Tourist-Info und bei der „Schwäbischen Zeitung“ in Ravensburg.