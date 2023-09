„Ja hallo, auch wieder da?“ Überall, wo Frank Dressel seine Schokofrüchte anbietet, wird er freudig begrüßt. Genau wie seine Schokoerdbeeren und -trauben. Man kennt sich schließlich. Wie die Ravensburger Veranstaltungsgesellschaft (RVG) mitteilt, ist der Ravensburger im Oktober auch wieder auf der Oberschwabenschau anzutreffen.

Mit seinen Süßwarenständen geht Frank Dressel bereits seit mehr als 20 Jahren auf Events in der Region. Er verkauft auf der Oberschwabenschau, beim Rutenfest und Weihnachtsmarkt sowie bei vielen anderen Terminen. Er selbst genehmigt sich laut Pressemitteilung ganz gern mal eine Schokobanane. Aber bloß nicht zu oft, das räche sich sonst beim Rennrad–Fahren.

Die Menschen sind‘s, die vielen Stammgäste

Wegen der Menschen betreibe er sein Geschäft nach fast einem Vierteljahrhundert noch gern. „Die Leute schätzen dich und freuen sich, dich zu sehen“, wird der 52–Jährige zitiert. So werde es auch im Oktober bei der Oberschwabenschau wieder sein — da sind die Dressels mit zwei Ständen präsent, mit Schokofrüchten und Eis. Er freue sich auch dort aufs Wiedersehen mit seinem Stammpublikum.

Während er davon erzählt, steht er neben den Schokofrüchten auf der Allgäuer Festwoche in Kempten. Es läuft überall ähnlich: vorab der Aufbau, dann geben die Dressels zehn Tage Vollgas. Die Arbeitstage dauern: Um 6.30 Uhr klingelt der Wecker daheim in Schmalegg. Nach einem schnellen Kaffee fährt man nach Kempten. Dort werden Früchte gezupft, geputzt, geschnitten, schokoliert, die Obstbestellung für den Folgetag geht raus. Der Verkauf läuft bis in die Nacht. Oft fährt er erst gegen Mitternacht heim, berichtet Dressel. Daheim müsse das Bett warten, bis Tagesabrechnung und Buchhaltung fertig seien.

Die Familie packt mit an

Wenn die Festwoche nach zehn Tagen endet, wartet auf Familie Dressel meist die nächste Veranstaltung, es ist ja auch nicht mehr weit bis zur Oberschwabenschau. „Das funktioniert schon, das ist Gewohnheit“, sagt er. „Ich mache meinen Job gern. Mich stört nichts.“ Ein bisschen Sport zum Ausgleich wäre wohl gut, Rennrad und Golf mag er, aber in der Hauptsaison sei das eher schwierig.

Vier Familienmitglieder schaffen mit: Eine seiner beiden erwachsenen Töchter und der Schwiegersohn sind fest angestellt, sie sollen das Unternehmen später übernehmen. Auch die Ehefrau ist immer dabei. Aushilfen kommen hinzu. Er selbst packt jeden Tag mit an: „Das ist ja Familie, da brauchst du jede Hand. Da ist nix mit Chef spielen.“

Er hat’s ein bisschen im Blut

Das mit den Märkten hat Frank Dressel ein bisschen im Blut, mit Obst hatte er schon sein ganzes Leben lang zu tun. Seine Eltern betrieben einen Obst– und Gemüsehandel, lange hatte die Familie einen Stand auf dem Ravensburger Wochenmarkt. Die beiden Söhne suchten sich andere Felder. Bei Bruder Herbert kann man auf Märkten und Events Kässpätzle kaufen. Frank hat sich aufs Süße verlegt, zuletzt nochmal expandiert und auch nachjustiert. Lange betrieb er große Stände mit Magenbrot, Mandeln und der ganzen Süßwaren–Palette. Die gibt es nun nicht mehr. Stattdessen: volle Konzentration auf Schokofrüchte und Soft–Eis.

Frank Dressel hat sich Einiges aufgebaut. Beispielsweise rund um Weihnachten: Da ist die Familie nicht nur in Schwaben präsent, sondern betreibt auch Hütten auf den Weihnachtsmärkten in Mailand, Verona und Meran. Die Märkte dort dauern bis Dreikönig, weil das in Italien der große Festtag ist, „also feiern wir Weihnachten daheim immer ganz schnell, drei Stunden“.

Ein Zuhause für die Geräte

In Schmalegg haben die Dressels ein Außenlager für ihre Hänger und Maschinen. Ein Lebensmittellager brauchen sie kaum, die meisten Produkte lässt man direkt auf die Messen oder Feste liefern. Aber die Technik braucht ein Zuhause. Die Schokoliergeräte und Eismaschinen und all die Kühlschränke, Kühltruhen und Kühlanhänger.

Immer ein Thema: das Wetter. Zu heiß sei nix, obgleich es an Kühlung in den Fahrzeugen und Ständen nie mangele — aber dann seien die Leute halt lieber im Freibad. Zu viel Regen sei auch nix „ein kleiner Schauer geht, Hauptsache, die Leute bleiben auf dem Platz“, so Dressel. Gewitter und Stürme stressten ihn manchmal. „Da grübelt man: Ist alles zu und gut genug gesichert?“ Drum habe er immer das Handy und das Wetter im Blick, „das darf einem nicht egal sein“.

Radeln in Spanien

Und Freizeit? Die hat Frank Dressel, wenn andere arbeiten müssen. Umgekehrt muss er ja auch meist arbeiten, wenn andere frei haben, abends, am Wochenende, an Weihnachten. Nur in den Monaten zwischen Januar und März pausiert das Geschäft der Familie. Dann erhole man sich und schöpfe Kraft vor der nächsten Saison. Frank Dressel macht das gern in Spanien. Dort gibt es ein kleines Ferienhaus, in dem auch ein Rennrad steht. „Wenn man in Deutschland im Januar oder Februar radeln wollte, na, viel Spaß“, sagt er. Also Spanien: Irgendwann muss ja auch er mal ausgiebig radeln.