Niedrigere Kosten, weniger Bürokratie, mehr Tempo: Mit einem neuen 12-Punkte-Programm will die Stadt den darbenden Wohnungsbau in Ravensburg ankurbeln.

Oberbürgermeister Daniel Rapp will dabei alle Mittel ausschöpfen, die der Kommune zur Verfügung stehen ‐ ohne auf Hilfe aus Berlin oder Stuttgart angewiesen zu sein. Beim Bürgerempfang auf der Oberschwabenschau hat der OB am Samstag einen Teil des Plans erstmals vorgestellt.

Einen Beleg dafür, wie sehr der Ausbau von Wohnraum in Ravensburg stagniert, lieferte Rapp auch: Im Jahr 2010 gab es in der Stadt weniger als 30 000 Arbeitsplätze, derzeit sind es mehr als 40 000 Jobs. Die Einwohnerzahl aber hat sich in dieser Zeit kaum erhöht. Heißt: Die Menschen pendeln zum Arbeiten nach Ravensburg, weil sie hier keine Wohnung finden; von Biberach und Überlingen bis nach Ulm, so der OB.

„Das Angebot ist jetzt schon zu klein und zu teuer. Wenn der Wohnungsbau komplett zum Erliegen kommt, wird es dramatisch.“ Gerade habe der zweite Bauträger in Ravensburg Insolvenz angemeldet.

„Bremsen lösen“

Die Verwaltung will mit dem neuen Programm die „Bremsen im Wohnungsbau lösen“. Dazu soll schon ab Januar ein komplett digitalisiertes und stark vereinfachtes Genehmigungsverfahren bei Bauvorhaben in Ravensburg gehören.

Darüber hinaus sollen Bürger aktiv beraten werden, die in ihrem Haus zusätzlichen Wohnraum schaffen wollen und können. Daniel Rapp sind außerdem die Baugenehmigungsgebühren zu hoch, besonders in der Innenstadt, wo es gelte aufzustocken. Die Befreiungsgebühren sollen nach Vorstellung des Oberbürgermeisters künftig deshalb niedriger ausfallen.

Bauplätze sind zu teuer

Ein wesentlicher Knackpunkt seien die Kosten für einen Bauplatz. „Familien können nicht auf einen Schlag 300 000 Euro für ein Grundstück auf den Tisch legen, das überfordert viele“, so Rapp. Die Stadt will daher Bauen im Erbbaurecht anbieten, eine Idee, die jüngst schon die Fraktion der „Bürger für Ravensburg“ aufgebracht hatte.

Bauherren würden dann in Raten für die Nutzung eines Grundstücks zahlen. Und schließlich sieht die Stadt ein Potenzial von über 2000 zusätzlichen Wohnungen alleine in den großen Siedlungen, wo auf Mehrfamilienhäusern die Dächer nicht ausgebaut seien. Derzeit sei das rechtlich nicht möglich.

Rapp nutzte die große Bühne der Oberschwabenschau erneut auch für einen Blick über den Tellerrand hinaus. In „apokalyptischen Zeiten“ erfülle diese Messe auch den Wunsch nach Zusammenhalt und Gemeinschaft sowie nach Information.

Zusammenhalt habe gelitten

Zwei politische Botschaften hatte Rapp in diesem Zusammenhang im Gepäck: „Wer schreit, ,hoch lebe die Hamas und Tod allen Juden’ hat in Deutschland nichts verloren. Und Menschen, die Putin verehren, haben in deutschen Parlamenten nichts verloren.“

Auf ein starkes Gemeinwesen setzt auch Manne Lucha, Minister für Soziales und Integration aus Ravensburg. „Der Zusammenhalt hat schon in der Pandemie gelitten. Das liegt auch daran, dass die AfD Ängste schürt, Bevölkerungsgruppen gegeneinander ausspielt und behauptet, der Staat bekäme nichts hin. Wenn es aber ein geordnetes Gemeinwesen gibt, dann bei uns“, so Lucha.

Auch in schwierigen Zeiten gebe es Strom, werde der Müll regelmäßig abgeholt, käme das Kindergeld aufs Konto.

Die Stimmung ist schlechter als die Lage, meint der Minister.

Und: „Zu allem gibt es eine Alternative, aber nicht zur Demokratie.“

Sabine Kurtz, Staatssekretärin im baden-württembergischen Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, vertrat Minister Peter Hauk als Ehrengast.