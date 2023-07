Abgedeckte Dächer sind das eine. Doch der Sturm der vergangenen Woche hat auch im Wald massive Schäden hinterlassen. Die Forstverwaltung Forst BW hat inzwischen eine Bestandsaufnahme gemacht und kann beziffern, wie viel zerstört ist. Und die Förster warnen: Der Borkenkäfer könnte sich jetzt vermehrt ausbreiten. Außerdem gibt es Tipps, auf welchen Waldwegen man spazieren kann und wo man das bleiben lassen sollte.

Der Gewittersturm am Dienstag in der zweiten Juliwoche war in einer Stunde vorüber. Was er in Teilen der Wälder Oberschwabens angerichtet hat, wird man aber noch lange sehen, das ist die Bilanz des Forstbezirksleiters Bernhard Dingler von Forst BW.

Schneise zieht sich von Fronhofen bis Haisterkirch

Der Forstbezirk Altdorfer Wald mit Sitz in Kehlen, dem die Staatswälder anvertraut sind, beklagt vor allem zwischen Baindt und Bergatreute massive Schäden. Betroffen sind auch Wälder rund um Fronhofen. Hier wurden auch Privatwälder stark geschädigt. Ein weiterer Schwerpunkt der Sturmschäden liegt zwischen Bergatreute und Haisterkirch. Auch hier hat’s laut Forst BW insbesondere Privatwälder getroffen. In dem Bereich liegt auch der Weiler Ankenreute, in dem der Sturm mehrere Dächer abgedeckt hat.

Darauf muss man bei Waldwegen jetzt achten

Waldwege, die bereits wieder aufgesägt, vom Sturmholz geräumt und nicht abgesperrt sind, können von Spaziergängern wieder genutzt werden. Doch die Forstverwaltung warnt: „Gefahren durch herabstürzende Äste und umfallende Bäume können wir nicht ausschließen.“ Wer auf Waldwegen wandert, tut dies prinzipiell auf eigene Gefahr.

Weitere Gewitterstürme können jederzeit auftreten und neue Schadensschwerpunkte schaffen. Deshalb gibt es auch warnende Worte von der Kreisverwaltung. Marijan Gogic, Forstamtsleiter beim Landratsamt Ravensburg, bittet darum, Absperrungen zu beachten. Er appelliert: „Bitte unterstützen Sie die Forstleute und Waldbesitzer, damit diese die gefährlichen Holzerntearbeiten effektiv und in Ruhe durchführen können, indem Sie sich an die Absperrungen halten. Sie begeben sich sonst in Lebensgefahr.“

So groß ist das Ausmaß der Schäden

Stand jetzt gehen Forst BW und das Forstamt des Kreises von 120.000 Festmetern Sturmholz im Landkreis aus. Zum Vergleich: In einem normalen Jahr wird im Staatswald zwischen Bad Waldsee und dem Bodensee auf 15.000 Hektar etwa 150.000 Festmeter gefällt. Und mit den 120.000 Festmetern ist es noch nicht getan. Die Förster befürchten weitere Schäden. Denn: „Es droht jetzt die zusätzliche Gefahr, dass die vom Sturm geschädigten Fichten nicht mehr rechtzeitig aufgearbeitet werden können und der Borkenkäfer sich massenhaft vermehren und für zusätzliches Käferholz sorgen wird.“