Schneelaufverein glänzt bei der Bezirkscup-Serie

Die Bezirkscup-Serie 2024 des Skibezirks Allgäu/Oberschwaben im Schwäbischen Skiverband ist laut Mitteilung eine der wichtigsten Veranstaltungen für den Nachwuchs im alpinen Skirennsport. Die Serie umfasst sechs Rennen in verschiedenen Disziplinen. Die besten Rennläufer aus den Altersklassen U8 bis zu den Aktiven kämpfen um Punkte und Podestplätze. Für den Schneelaufverein lief es sehr erfolgreich.

Die ersten beiden Slalomrennen waren in Riefensberg, die Rennen drei und vier waren als Riesenslalom in Unterjoch bei Bad Hindelang angesetzt. Die abschließenden beiden Rennen wurden vom Schneelaufverein Ravensburg als Riesenslalom organisiert und durchgeführt. Diese mussten wegen der schlechten Schneesituation kurzfristig nach Damüls im Bregenzerwald verlegt werden.

120 Starter bei besten Bedingungen

Dort gab es laut Schneelaufverein beste äußere Bedingungen - und 120 Starter. Etwa 30 Helfer waren im Einsatz, die Rennmannschaft des Schneelaufvereins zeigte eine starke Leistung und erzielte in der Gesamtwertung aus allen sechs Einzelrennen starke Ergebnisse.

In der U12 gewann Anna Elß, in der U16 siegte Tom Birker - beide sicherten sich den Gesamtsieg souverän. Zweiter in der Gesamtwertung wurden Karla Maucher (U21) und Jona Baumhof (U21), Platz drei sicherten sich Nils Villing (U14) und Carina Rundel (U21). Weitere Ergebnisse in den Top Ten schafften Eva Villing (Fünfte U12), Miriam Kassner (Vierte U16), Philip Peter (Vierter U16), Emilio Philipp (Fünfter U16), Fabian Seeger (Neunter U16), Lina Dränert (Achte U21, Steffen Birker (Achter U21) und Maximo Philipp (Neunter U21).