Seit Freitagnachmittag ist es im Landkreis Ravensburg zu insgesamt 44 Verkehrsunfällen gekommen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Auch eine Bahnstrecke musste gesperrt werden, es kam zu Verspätungen und Teilausfällen. In einigen Haushalten war am Samstag der Strom ausgefallen. Außerdem musste ein Teil des Ravensburger Christkindlesmarktes abgesperrt werden, weil ein Baum vor dem Rathaus dem nassen Schnee nicht stand hielt. In Weingarten hat die Feuerwehr zeitweise das komplette Lauratal gesperrt.

Straßen vielleicht bis Montag gesperrt

Nach Angaben der Polizei mussten in den Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und dem Bodenseekreis mehrere Straßen aufgrund hoher Schneelasten auf Bäumen gesperrt werden. Und zwar so lange, bis die Gefahren komplett beseitigt sind. Das könne teilweise bis Montag andauern, so die Polizei.

1 von 8

Es sei in allen drei Landkreisen seit Freitagnachmittag zu Einsätzen mit steckengebliebenen Fahrzeugen und Behinderungen durch umgestürzte Bäume gekommen. Außerdem haben Äste, die in die Fahrbahn ragten oder heruntergefallen sind, zu Problemen geführt. Neben der Polizei haben sich auch Feuerwehr, Rettungskräfte und Winterdienste darum gekümmert.

Schneegeister in Ravensburg sind auch unterwegs. (Foto: Uwe Stürmer )

Vor allem am Samstag schienen Polizei und Feuerwehr im Dauereinsatz zu sein. Umgestürzte Bäume haben Straßen blockiert, es kam zu Verkehrsunfällen. Am frühen Samstagmorgen war die Bahnstrecke zwischen Ravensburg und Aulendorf betroffen. Es kam zu Verspätungen, weil ein Baum auf die Gleise gestürzt war, so die Polizei.

Baum vor dem Ravensburger Rathaus muss fallen

Wie die Netze BW auf ihrer Störungsseite mitteilt, war ebenfalls am Samstag in der Wangener Straße und dem Schornreuteweg in einigen Haushalten der Strom ausgefallen. Grund seien witterungsbedingte Kurzschlüsse gewesen.

Am Samstagnachmittag musste ein Teil des Ravensburger Christkindlemarkts abgesperrt werden. Ein Baum vor dem Rathaus hatte sich wohl wegen des Gewichts des nassen Schnees zur Seite geneigt und ragte über ein paar Stände. Daher musste die Feuerwehr die Äste des Baums absägen und ihn fällen.

Am Morgen war schon ein Ast des Baums abgebrochen, um die Mittagszeit kippte der Baum dann wohl wegen Schneelast zur Seite und ragte über ein paar Buden des Christkindlesmarkts. Ein Bereich des Markts wurde abgesperrt, die Budenbesitzer räumten ihre Stände. Die Feuerwehr rückte mit der Drehleiter an und sägte die Äste des Baums Stück für Stück ab.

19 Einsätze der Feuerwehr in Weingarten

19 Einsätze musste die Feuerwehr Weingarten am Freitag und Samstag abarbeiten. Schon kurz vor 8 Uhr am Samstag fuhren die Einsatzkräfte zum ersten abgeknickten Ast in der Promenadenstraße. Weiter Meldungen kamen laut Feuerwehr-Sprecher Alexander Binder über die Leitstelle und den Bauhof Weingarten.

Zusammen mit dem Bauhof hat die Feuerwehr beispielsweise einen großen Ast vor der Unterführung am Charlottenplatz entfernt. Auch mit der Drehleiter waren sie unterwegs und kappten angebrochene Äste und solche, die drohten, herabzufallen. An der Bushaltestelle in der Boschstraße beispielsweise waren mehrere Äste angebrochen und hingen über dem Wartebereich der Haltestelle.

Fünf Autos wurden an verschiedenen öffentlichen Parkplätzen von größeren Ästen getroffen und mussten von der Feuerwehr befreit werden. „Im Lauratal versperrte ein Baum die komplette Straße. Daraufhin haben wir das Lauratal komplett gesperrt“, so Binder.

Doch der viele Schnee hat auch schöne Seiten: Überall freuen sich Kinder und Wintersportler über das Wetter zum 1. Advent.