Eine umgehende Öffnung der Wangener Straße in der Oststadt fordert die Fraktion der Freien Wähler im Ravensburger Gemeinderat. Dazu stellte sie am Donnerstag einen Eilantrag an Oberbürgermeister Daniel Rapp.

Wegen des Neubaus einer Busbucht und einer Linksabbiegespur in das neu entstehende Wohngebiet Lumper Höhe in der östlichen Vorstadt ist die Fahrbahn der B 32 (Wangener Straße) seit 9. Oktober halbseitig gesperrt, und zwar stadteinwärts. Seither gibt es diverse Umleitungen für Autofahrer, die in die Ravensburger Innenstadt wollen. Der überörtliche Verkehr wird über Kofeld, Unterankenreute und Weingarten geführt, innerorts gibt es eine Umleitung über Hinzistobel.

Letztere wird von Ortskundigen vielfach ignoriert, wie es am Montag beim Treffen der Agendagruppen hieß. Sie schleichen lieber über die Holbein- oder Saarlandstraße in Richtung Altstadt, was die Anwohner belaste.

Baustelle soll bis Weihnachten dauern

Kurz vor Weihnachten sollten die Baustellenarbeiten beendet sein. Mit diesem Vorgehen ist die Fraktion der Freien Wähler aber nicht einverstanden. Sie stellte daher den Eilantrag, die Wangener Straße stadteinwärts bis 23. Dezember sofort wieder zu öffnen.

In ihrem Schreiben an den OB heißt es:

Die Vorweihnachtszeit ist die umsatzstärkste Zeit für den Ravensburger Einzelhandel und die ansässige Gastronomie. Die vergangene Covid-Pandemie, die dazugehörigen Maßnahmen und der Ukraine-Krieg haben den Händlern und Gastwirten schwer zugesetzt. Viele mussten ihre Betriebe (vorübergehend) schließen oder ihre Geschäftsmodelle anpassen, um zu überleben.

Händler wollen „Geschäfte wieder auf die Beine bringen“

Die Vorweihnachtszeit biete eine wertvolle Gelegenheit, um die Verluste der vergangenen Jahre wettzumachen und die Geschäfte wieder auf die Beine zu bringen, heißt es in dem Eilantrag. Die Sperrung der Wangener Straße schneide aber bereits ab dem Kreisverkehr in Kofeld-Rotheidlen die Zufahrt zur Altstadt ab, vor allem aus dem östlichen Landkreis und aus Vorarlberg. Doch auch diese Besucher seien „von größter Bedeutung für den Erfolg und das Überleben der örtlichen Geschäfte und Restaurants sowie für die Erhaltung einer lebendigen Stadt.“