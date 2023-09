Schlaue Unterhaltung

In Ravensburg findet am Freitag, 6. Oktober, der erster Innovation & Science Slam statt. Im Kapuziner Kreativzentrum werden acht Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Innovatorinnen und Innovatoren Geschichten von Veränderung und Fortschritt präsentieren.

Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Bei einem PoetrySlam treten Poeten auf. Sie tragen ihre Geschichten live auf der Bühne vor. Mit Mikro und Zettel in der Hand erzählen ihre Gedanken vor ‐ und dabei ist alles möglich. Hauptsache, es ist unterhaltend.

Bei einem ScienceSlam treten Wissenschaftler auf. Sie tragen die Erkenntnisse ihrer Forschung vor. Mit Mikro und PowerPoint-Präsentation geben sie Einblicke hinter die Kulissen ihrer Arbeit ‐ alle Themen sind dabei möglich. Hauptsache auch hier: unterhaltend.

Und beim InnovationSlam? Da stehen Menschen auf der Bühne, die in ihrem Job, in ihrer Profession oder in ihrer Passion für Innovation sorgen. Menschen, die neue Themen angehen oder die alte Themen neu angehen. Mal lustig, mal spannend, mal nachdenklich präsentieren sie, was sie so umtreibt.

Die Besucherinnen und Besucher beim ersten Innovation & Science Slam in Ravensburg dürfen sich auf acht Speakerinnen und Speaker freuen, die zu den Themen Bildung, Film, digitale Nachrichten, Digitale Zwillinge, Bauwesen, Gründungen und Psychologie erzählen. Sie betreiben quasi Wissenschaftskommunikation und schlagen eine Brücke zwischen Anspruch und niveauvoller Unterhaltung.

Tickets zum Preis von 10 Euro gibt es ab sofort unter