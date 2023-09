Es ist ein Paukenschlag in der Schlagerszene: Die Schwestern Anita und Alexandra Hofmann aus Meßkirch standen 35 Jahre zusammen auf der Bühne. Jetzt will Alexandra Hofmann aus Solokünstlerin durchstarten. In der Schwäbischen Zeitung spricht sie über die Gründe.

Frau Hofmann, bevor wir über Ihre Solokarriere reden, möchten wir Sie privat besser kennenlernen. Wann haben Sie das letzte Mal geweint?

Beim Weinen muss man differenzieren. Ich heule wegen jedem Käse im Fernsehen. Sogar bei der 50. Wiederholung von Heidi, wenn Heidi aus Frankfurt kommt und dem Großvater in die Arme fällt.

Warum muss man differenzieren?

Es gibt auch andere Gründe, warum ich weine. Wir haben vorigen Sonntag einen Videoclip auf dem Berliner Alexanderplatz gedreht. Da musste ich mich zusammenreißen, nicht zu weinen, weil ein Kamerateam der ARD dabei war.

Was kaum jemand weiß: Es gab kürzlich eine Phase, in der ich nichts mit mir anfangen konnte. Das war nach dem Entschluss, eine Solokarriere zu starten. Eigenes Label gründen, CD aufnehmen, Lieder komponieren, Instagram, Facebook — das hat mich komplett überfordert. Ich war jahrelang nur für andere da. Nie für mich allein.

Ich hatte eine richtige Blockade über mehrere Monate. Mein Manager Ray Schnutenhaus hat sogar überlegt, ob er mir psychologische Hilfe besorgt. Wir sind dann auf eine Kreativhütte gegangen und haben versucht, die weitere Vorgehensweise zu strukturieren. Aber ich habe eineinhalb Tage nur geheult. Als ich dann auf dem Alexanderplatz stand und alles perfekt lief, schossen mir Tränen in die Augen.

Hat Ihnen der Glaube in dieser schwierigen Zeit geholfen?

Ja. Ich glaube an Gott. Ich glaube an eine Macht da oben. An ein gewisses Universum. Das ist bei mir wahrscheinlich intensiver ausgeprägt als bei vielen anderen. Ich meditiere auch seit 26 Jahren.

Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod?

Ja. Ich bin davon überzeugt, dass alles, was wir sind, Materie ist. Eine schwingende Masse. Ich glaube, dass man nach dem Tod eine andere Masse annimmt. Ich mache häufig Bestellungen im Universum. Das lebe ich krass aus.

Was war der größte Mist, den Sie je gebaut haben?

Ich denke grundsätzlich positiv. Aber eine Sache beschäftigt mich bis heute. Es gab mal eine Autogrammstunden–Tour in Leipzig. Es kommt selten vor, aber ich hatte keinen Bock. Ich habe in den Himmel geschaut und gesagt: Ich habe keine Lust, da hinzugehen. Wenig später kam ein Anruf. Mir wurde gesagt, dass mein Sohn von einer zwei Meter hohen Mauer gefallen ist und operiert werden muss.

Wenn meinen Kindern etwas passiert, bin ich sofort da. Leipzig wurde abgesagt. Ich frage mich seitdem: Bin ich schuld daran, dass sich mein Kind schwer verletzt, weil ich mir gewünscht hatte, nicht auf dieser Autogrammstunde zu erscheinen? Seitdem passe ich auf, dass ich nicht zu krasse Bestellungen im Universum aufgebe.

Sie haben mal gesagt, Sie wären eine miserable Einparkerin. Hat sich das gebessert?

Nee. Verschlimmert. Ich habe beim Autofahren in Berlin gedacht: Danke, dass ich in Meßkirch lebe! Da kann ich zwei Parkplätze belegen. In Berlin ginge das nicht. Auch in München mussten wir mal jemanden anhalten, damit er mein Auto einparkt. Ich checke dieses seitliche System einfach nicht. Eine Freundin hat mir drei Fahrstunden geschenkt, damit ich das Einparken lerne.

Was bringt Sie auf die Palme?

Ich hasse Menschen, die nur jammern. Es gibt diese Dauerjammerlappen, die sich auf dem Opfertisch suhlen wie ein Spanferkel mit Apfel im Maul. Wenn jemand Mitleid möchte, bin ich die Falsche. Das wissen meine Freunde: Arschtritt und runter vom Opfertisch, da bin ich gut.

Haben Sie sich diesen, wie Sie sagen, Arschtritt selbst gegeben, wenn es nicht lief?

Ja. Mein Leben war immer bewegt. Als Kind wurde ich vom Hund gebissen. Die Fernsehleute haben gesagt: „Mit der Narbe können Sie nicht auftreten, wenn Sie nicht zehn Schichten Schminke auftragen.“ Meine Cousinen hatten früher gesagt: „Du bekommst nie einen Mann!“ Ich bin trotzdem positiv geblieben. Heute habe ich einen tollen Mann, tolle Kinder und bin im Fernsehen.

Angenommen, Sie wären Bundeskanzlerin: Was würden Sie ändern?

Wir brauchen Spezialisten, die unser Land steuern. Es kann nicht sein, dass jemand Gesundheitsminister ist und später Verteidigungsminister wird. Das stört mich an der Politik am meisten. Wichtige Positionen müssen von Menschen bekleidet werden, die den Beruf gelernt haben.

Ein Bundeskanzler sollte vorher als Top–Manager gearbeitet haben. In so einer Position braucht man Führungserfahrung. Außerdem würde ich das Schulsystem reformieren. Ich sehe es bei meinen Kindern. Sie lernen wenig, was ihnen im späteren Leben hilft. Man weiß, dass Themen wie Burn Out oder Depressionen inzwischen zum Alltag gehören. Ich würde ein Unterrichtsfach einführen, in dem Kinder lernen, wie man solchen Erkrankungen vorbeugt.

Was stört sie an gesellschaftlichen Debatten?

Ich hatte mit Anita 300 Auftritte pro Jahr. Ich sprach von mir gerne als Zigeunerin. Im positiven Sinne! Jetzt soll das Wort „Zigeunerin“ vermieden werden. Ein Blödsinn! Genauso das Wort Indianer. Jeder Indianer genießt bei mir höchste Wertschätzung. Ich kann dieses ganze Gedöns drum herum nicht nachvollziehen. Ich bin zur Fasnet demonstrativ als Indianerin gegangen.

Stichwort Anita. Sie starten im Dezember eine Solokarriere. Wollen Sie allein auftreten, damit Sie die Gagen nicht länger mit Ihrer Schwester teilen müssen?

(lacht) Nein. Es war nie meine Motivation, mit Musik Geld zu verdienen. Ich lebe meinen Traum. Ich schäme mich fast dafür, für so viel Spaß noch Geld zu verlangen. Mein Manager darf den Satz nicht hören, aber: Ich würde auch 100 Benefizkonzerte im Jahr geben.

Warum haben Sie sich getrennt?

Aktuell singen wir noch zusammen. Getrennt ist das falsche Wort. Wir machen ab 2024 eine Duo–Pause. Jede hat so viel Energie, um eigene Wege zu gehen.

Sie waren 35 Jahre als Duo erfolgreich. Warum die Pause?

Durch Corona konnten wir beide unserer Leidenschaft lange Zeit nicht mehr nachgehen. Wir haben beide versucht, andere Wege für unsere Kreativität zu suchen. Außerdem ist bekannt, dass es zwischen Anita und mir große Unterschiede gibt: Zum Beispiel hat Anita eine hohe Sopranstimme. Meine Stimme ist eher kratzig und dreckig. Das ist natürlich für beide immer ein Kompromiss. Ich bin rockig, frech und wild. Das kann ich jetzt ausleben.

Sprechen wir über Ihre erste CD als Solokünstlerin. Wann erscheint sie?

Am 6. Oktober. Ich habe die ersten CDs diese Woche bekommen. Alles ist noch ganz frisch, ganz warm. Veröffentlicht wurde bislang nur der Song „Mach‘s für Dich“.

Die CD heißt „Grün“. Warum?

Grün ist die Farbe der Hoffnung. Ich möchte meinen Fans ein positives Gefühl vermitteln. Nach dem Motto: Denken müssen wir sowieso. Wieso nicht positiv? Das passt zur ersten Single „Mach‘s für Dich!“ Es geht darum, sich nicht kaputt reden zu lassen. Für mich der emotionalste Titel, weil ich vor einigen Monaten selbst emotionale Probleme hatte.