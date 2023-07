Schlägerei am Busbahnhof

Nach einem handfesten Streit am Busbahnhof ermittelt die Polizei gegen einen 39–Jährigen. Dieser war laut Bericht auf einem der Bussteige mit einem 52–Jährigen aneinandergeraten, dem er mehrmals mit der Faust ins Gesicht schlug. Als der 52–Jährige in Richtung Möttelinstraße/ Ulmer Straße flüchtete, zückte der augenscheinlich deutlich alkoholisierte Angreifer ein Messer und drohte damit, ihn zu töten. Die hinzugerufene Polizei stellte den 39–Jährigen. Wie sich herausstellte, galt für ihn ein von der Stadt ausgesprochenes Aufenthaltsverbot für den Bahnhofsbereich, weshalb er nun neben den Strafanzeigen wegen Bedrohung und Körperverletzung auch mit einem Bußgeld für den unberechtigten Aufenthalt rechnen muss. Der augenscheinlich alkoholisierte 39–Jährige wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. Da er mehrere kleine Verletzungen aufwies und zunehmend schläfrig wurde, brachten die Polizisten den Mann zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.