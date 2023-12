Es stand fast zehn Jahre lang leer - außer dass immer noch mehr Scheiben eingeworfen wurden, ist im WLZ-Gebäude an der Meersburger Brücke in Ravensburg lange nichts passiert. Jetzt schon: Am Freitag, 1. Dezember, gab’s die Baufreigabe. Noch in diesem Monat will der neue Besitzer Sven Schulz mit der Sanierung des Kulturdenkmals loslegen. Eine wichtige Frage ist allerdings noch offen.

Anfang 2000 wurde in der Diskothek Gonzales noch eifrig abgetanzt, doch in den vergangenen Jahren waren Obdachlose die einzigen „Gäste“ in der 101 Jahre alten ehemaligen landwirtschaftlichen Lagerhalle. Nun hat sich mit Schulz, dessen Unternehmen seinen Hauptsitz im Gewerbegebiet Erlen hat, endlich ein Investor gefunden, der Nägel mit Köpfen macht.

Eigentümer mit Mut, Motivation und dem nötigen Kapital

Darüber freute sich beim symbolischen Spatenstich auch Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp. Schließlich habe das WLZ-Gebäude wegen seiner bewegten Geschichte, seines markanten Erscheinungsbildes und seiner exponierten Lage zwischen Bahnhof und Meersburger Brücke eine „enorme Bedeutung für die Stadt“.

Freuen sich, dass es nun mit Umbau und Sanierung des WLZ-Gebäudes losgeht (von links): Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp und Eigentümer Sven Schulz. (Foto: Ruth Auchter-Stellmann )

Immer wieder sei er auf den trostlosen Zustand des Lagers, dessen Name auf die Württembergische Landwirtschaftliche Zentralgenossenschaft zurückgeht, angesprochen worden. Lange vor sich hin verrottend, sei es fast schon zum Schandfleck geworden. Nach vielen gescheiterten Gesprächen mit potenziellen Interessenten sei er froh, so Rapp, dass sich mit Schulz nun ein Eigentümer gefunden habe, der den Mut, die Motivation und das nötige Kapital habe, um das Projekt anzugehen.

Tatsächlich will der Unternehmer rund 25 bis 30 Millionen Euro in Umbau und Sanierung des mittlerweile teilweise verfallenen Kulturdenkmals, dessen Architektur ihn begeistert, stecken. Die Schulz Group ist mit neun Tochtergesellschaften in den Geschäftsfeldern Engineering, Maschinenbau, Software Development sowie im Investmentbereich tätig. Deutschlandweit beschäftigt sie rund 300 Mitarbeiter an sieben Standorten.

Chloridverseuchter Beton muss entsorgt werden

Noch im Dezember wird die Baustelle in der Escher-Wyss-Straße eingerichtet, im Januar oder Februar soll’s dann richtig losgehen. Zunächst muss allerdings verseuchter Beton entsorgt werden: Durch die Lagerung von Düngesalz ist Chlorid in die Bausubstanz eingedrungen. Wobei sich nach Entnahme und Untersuchung diverser Proben herausgestellt habe, dass der Schaden nicht so schlimm sei wie zunächst befürchtet, so Schulz auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

In den vergangenen Jahren ganz schön heruntergekommen: die ehemalige landwirtschaftliche Lagerhalle bei der Meersburger Brücke. (Foto: Ruth Auchter-Stellmann )

Eingeschlagene Fenster, Graffiti an den Wänden und jede Menge Bauschäden: Das WLZ-Gebäude kann eine Sanierung gut gebrauchen. (Foto: Ruth Auchter-Stellman )

Bis 2026 das Ravensburger Baudezernat sowie die Stadtkämmerei mit insgesamt 160 Mitarbeitern in das Gebäude einziehen können, gibt es viel zu tun: Das einstige Lagerhaus wird energetisch auf Vordermann gebracht, Dach und Wände werden repariert und gedämmt, die Fenster sollen teilweise erhalten, teilweise durch welche ersetzt werden, die den Originalfenstern nachempfunden sind. Schließlich spricht auch das Denkmalamt bei der Sanierung ein gewichtiges Wort mit. Man habe sich geeinigt, heißt es dazu von Schulz, wobei er einräumt: „Man musste gewisse Runden fahren.“ Unter anderem werden zwei neue Treppenhäuser, ein Aufzug und eine neue Lüftungsanlage eingebaut.

Drumherum gibt es viel Grün

Das Gelände drumherum wird ebenfalls aufgehübscht: Im Osten soll alles grün werden, nördlich sind zwischen dem WLZ-Gebäude und der angrenzenden Physiotherapieschule Kiedaisch 19 Parkplätze und eine Menge Fahrradabstellplätze geplant. Idealerweise bildet die neue Außenanlage dann den Startschuss für den geplanten Schussenpark, so Schulz. Auch für eine Außengastronomie gäb’s Platz.

Allerdings fehlt noch ein Betreiber, der nicht nur gute kulinarische und gestalterische Ideen hat, sondern auch einen überzeugenden Businessplan vorlegt. Mit den Gastronomen, zu denen man bisher Kontakt gehabt habe, „hat es nicht gepasst“, bedauert Schulz.

Auf der Suche nach einem Gastronomen

Nun soll ein Maklerbüro einen Pächter finden, der die vorgesehene Fläche von rund 300 Quadratmeter im Erdgeschoss langfristig mit öffentlich zugänglicher Tages- und Abendgastronomie bespielt. „Ich würde mich freuen, wenn das klappt“, sagt Sven Schulz.