Als Reaktion auf die lautstarke Kritik von Händlern und Besuchern am Ravensburger Wochenmarkt hat die Stadtverwaltung eine Expertengruppe einberufen. Mit der ausufernden Bürokratie, die viele Beschicker genervt hat, oder der Notwendigkeit von intensiverer Werbung wurden schon Problemfelder ausgemacht.

Nun erklärt Erster Bürgermeister Simon Blümcke, warum es gar nicht so einfach ist, auf die Schnelle tragfähige Lösungen aus dem Hut zu zaubern.

Auf der einen Seite wolle man möglich machen, was geht ‐ auf der anderen Seite sei die Gemengenlage komplex, macht Blümcke deutlich. Wie die „Schwäbische Zeitung“ berichtete, hatten Ende vergangenen Jahres verschiedene Markthändler die Segel gestrichen ‐ aus Personalnot, aber auch, weil sie mit dem Gebaren der Stadt unzufrieden waren. Diese hatte unter anderem das Standkonzept umgemodelt, was auch bei vielen Marktbesuchern Verwirrung und Ärger auslöste.

Einstiger Status Quo kommt nicht zurück

Doch einfach wieder zum einstigen Status Quo zurückzukehren, ist offenbar weder gewünscht noch machbar:

Wir gucken uns die Einschränkungen und Möglichkeiten an und diskutieren alle Flächen durch, sagt Blümcke auf Anfrage.

Ein Aspekt, den es zu berücksichtigen gelte, sei die Sicherheit. Viele Bürger, einschließlich des ehemaligen Feuerwehrkommandanten, verstehen nicht, warum die vor rund zehn Jahren gefundene Lösung für die Innenstadt nun nicht mehr tragfähig sein soll.

Damit die Feuerwehr-Löschfahrzeuge im Notfall durchkommen, mussten damals einige Beschicker von ihrem angestammten Platz in der Marktstraße weichen und wurden woanders platziert. Zudem wurde der Markt etwas ausgelichtet, und einige Stände wurden verkleinert. Als dann im Januar 2014 tatsächlich an einem Samstagvormittag ein Brand in der Marktstraße ausbrach, sei die Feuerwehr problemlos durchgekommen, erinnert sich Claus Erb, der damalige Feuerwehrkommandant.

„Die Abwägungsspielräume sind kleiner geworden“

Weil sich Feuerschutz und Sicherheitskonzepte aber Jahr für Jahr verschärften, wie Blümcke in einem Arbeitspapier der Stadtverwaltung ausführte, seien „die Abwägungsspielräume kleiner geworden“. Bei öffentlichen Veranstaltungen würden mittlerweile andere Sicherheitsstandards gelten. Was vor 20 Jahren gut gewesen sei, reiche daher heute nicht mehr aus. In Bezug auf die Marktstraße, die während des Wochenmarkts momentan nur noch auf einer Seite mit Ständen bespielt wird, gibt er sich bedeckt: „Wir wollen möglich machen, was geht ‐ aber Leib und Leben dürfen nicht gefährdet sein.“

Noch sei man in der Arbeitsgruppe am Diskutieren. Derweil hat die Stadtverwaltung bereits einige Aufträge seitens der gut 25 Experten bekommen. In dieser Gruppe sitzen neben Vertretern aus Gemeinderat und Stadtverwaltung auch eine Handvoll Bürger. Wenn sich die Mitglieder auf ein neues Marktkonzept geeinigt haben, wandert das Ganze zur Entscheidung in den Gemeinderat.

Abgesehen vom Standkonzept gebe es freilich noch weitere Faktoren, die in das Thema Wochenmarkt hineinspielen und die man bedenken müsse, macht Blümcke deutlich. So sei es Fakt, dass sich mittlerweile nicht mehr allzu viele Leute auf dem Markt mit Lebensmitteln für die gesamte Woche eindecken. Vielmehr seien eher „Genusskäufer“ unterwegs: „Da dreht sich gesellschaftlich einiges.“

Hunde sind auf dem Markt eigentlich verboten

Weiteres Streitthema: Haustiere. Weil diese „heute einen ganz anderen Stellenwert als früher“ hätten, wollen laut Blümcke viele Kunden auf keinen Fall ohne ihre Vierbeiner über den Markt schlendern. Dabei sind Hunde dort aus hygienischen Gründen eigentlich verboten, weil auf dem Markt viele Lebensmittel offen angeboten werden. Da man aber niemanden verschrecken wolle, setze die Stadt dieses Verbot nicht mit allen Hebeln durch, sagt der Bürgermeister. Allenfalls gibt es eine Ermahnung des Gemeindevollzugsdienstes.

Weil also de facto mehr Hunde mit ihren Besitzern auf dem Markt unterwegs sind, findet Blümcke es sinnig, dass der Markt durch die Entzerrung der Stände weitläufiger geworden ist. Dafür spricht seiner Ansicht nach zudem, dass auch weit mehr Radler als früher unterwegs sind. Und viele von ihnen ihr Gefährt samstags durch die Marktmenge schieben.