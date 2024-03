Sanierung der Charlottenstraße beginnt

Die Bauarbeiten zur Sanierung der Charlottenstraße im Abschnitt zwischen Mauerstraße und Obere Breite Straße beginnen in Ravensburg am Montag, 8. April. Wie die Stadt mitteilt, umfassen die Arbeiten Kanal-, Leitungs- und Straßenbauarbeiten für das Tiefbauamt und die Technischen Werke Schussental. Die Baustelle werde bereits vom 2. bis 5. April eingerichtet.

Die Bauarbeiten werden laut Stadt in vier Bauphasen durchgeführt. Die erste Bauphase betrifft Mauerstraße und Untere Breite Straße. Je nach Bauphase sind laut Ankündigung die Charlottenstraße und die angrenzenden Straßenabschnitte für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Die Zufahrt zu den Tiefgaragen sei in dieser Zeit nur in Rücksprache mit der Baufirma möglich. Der Fußweg zu den Häusern sei möglich, wobei zeitliche Einschränkungen nicht ausgeschlossen werden könnten. Die Bauarbeiten sollen insgesamt voraussichtlich bis 29. November andauern.