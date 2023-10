Die in der Region bekannten Klimaaktivisten Samuel Bosch (20) und Charlie Kiehne (21) sind am Mittwoch in Augsburg vor dem Landgericht zu rechtskräftigen Haftstrafen verurteilt worden. Das teilt Bosch selbst in einer entsprechenden Presseerklärung mit.

In der Mitteilung heißt es auch, Bosch und Kiehne hatten im Oktober 2022 gemeinsam mit dem ebenfalls Beschuldigten Ingo Blechschmidt (35) satirische Kritik an der Fassade der Regierung von Schwaben platziert. Im Prozess sei es um die Banneraufschriften „Lohwald-Rodung trotz laufender Gerichtsverfahren? Frech!“ und „Lohwald verhökern für 250 €? Frech!“ gegangen.

Der Vorsitzende Richter habe nun ein Urteil des Amtsgerichts aus dem Juni bekräftigt und die Berufung der Beklagten verworfen. In seiner Urteilsbegründung habe der Richter laut Bosch bedauert, dass er keine noch höhere Strafe verhängen könnte – das Verschlechterungsverbot verhindere das, weil die Staatsanwaltschaft vor Prozessbeginn ihre Berufung zurückgezogen hatte. Weil das Jugendstrafrecht keine dritte Instanz vorsehe, seien Samuel Bosch und Charlie Kiehne damit rechtskräftig zu drei und einer Woche Gefängnis (vollstreckt als Jugendarrest, nicht zur Bewährung ausgesetzt) verurteilt.

Blechschmidt erwarte nun ebenfalls eine vollstreckte Haftstrafe, das Urteil dazu werde Ende Oktober fallen.

Klaus Schulz, erfahrener Anwalt im Strafrecht und Rechtsbeistand von Bosch, habe laut Mitteilung erklärt: „Aus württembergischer Sicht ist das Urteil definitiv überzogen – in Bayern sind die drauf wie's Messer. Samuel und Charlie sind kaum vorbestraft und trotzdem wurde hier gnadenlos fast die Höchststrafe verhängt. Ich schätze, das ist im Strafmaß fast Faktor drei im Verhältnis zu Baden-Württemberg“.