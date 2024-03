Sachbeschädigung an Mercedes

In der Zeit zwischen Freitag und Montag hat in der Gartenstraße ein unbekannter Täter den Mercedes einer 65-Jährigen erheblich beschädigt. Das teilt die Polizei mit. Vermutlich mit einem spitzen Gegenstand verursachte der Unbekannte an der Fahrerseite des Fahrzeugs Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Hinweise zum Täter oder verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/8033333 entgegen.