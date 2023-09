Die Vonovia, Deutschlands größter Immobilienkonzern, hat den Baustopp für 60.000 Wohnungen beschlossen. Der Konzern ist über eine Tochterfirma an den Martinshöfen in Weingarten beteiligt. Das hat Folgen.

Eine große Hürde für Bauherren sind die oft hohen Grundstückspreise. Aus Ravensburg kommt deshalb nun ein Vorstoß zur Erbpacht. Was das für Bauherren konkret bedeutet.

Bei der bayerischen Gartenschau in Freyung waren Hunde erlaubt, in Wangen werden sie ausgeschlossen sein. Das erzürnt manche Besitzer. So begründet die Stadt das Verbot.

Anfang September hat sich ein Mann an einem Pferd in Gornhofen bei Ravensburg vergangen. Er wurde gefasst. Was ihm jetzt droht.