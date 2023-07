Dem Trommlerkorps geht der Nachwuchs aus. Viele Jungs hätten keinen Bock mehr auf Hierarchien, angestaubte Ideale und ein schlechtes Image, so hört man. In drei Jahren schon, lautet eine Prognose, könnte es das Troko der Gymnasien nicht mehr geben. Für viele Ravensburger ist dieses Szenario schlichtweg unvorstellbar.

Auch zwei ehemalige Rutenhauptmänner wollen das nicht hinnehmen. Weil sie das Troko lieben und sein enormes Potenzial wieder freisetzen wollen, stellen sie jetzt alles in Frage, was bisher traditionell in Stein gemeißelt schien.

„Dem Troko das Käpple mal richtig abstauben“, nennen sie das.

Am Rutenfest, das am Freitag beginnt, wollen sie mit ihren brisanten Reformideen an die Öffentlichkeit gehen. Der „Schwäbischen Zeitung“ liegt das bislang geheime Papier mit Kritikpunkten und Reformansätzen vor. Es birgt Diskussionsstoff und will folgerichtig auch eine öffentliche - und vor allem konstruktive - Debatte anstoßen.

Den Reformern geht es vor allem um eines: um eine Trommlergruppe der neuen Generation - und die Frage: Wie viel Fortschritt verträgt Tradition, um sie aus der Gegenwart auch in die Zukunft zu retten.

