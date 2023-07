Rutenkinder schenken kleinen Patienten Kuschelbären

So glücklich können Kinderaugen aussehen: Die Rutentrommler und Rutenkinder haben am Freitag das St.-Elisabethen–Klinikum in Ravensburg beehrt und bereiteten damit den Patienten, Mitarbeitern und Besuchern eine große Freude. Wie die Oberschwabenklinik (OSK) mitteilt, waren die kleinen Patientinnen und Patienten auf der normalen Kinderstation, der Kinderintensivstation und in der Kindernotaufnahme besonders glücklich, denn sie bekamen von den Rutenkindern zum Trost kleine braunen Rutenkuschelbären geschenkt. „Eine Tradition, die in diesem Jahr nach dem Ende der Corona–Pandemie endlich wieder gelebt werden durfte“, heißt es in der Pressemitteilung.

Groß war die Freude vor dem Krankenhaus über die rhythmische Ankunft der Rutentrommler, die von vom Rutenfest–Trommlerbeauftragten Kurt Schlachter betreut werden. Auch die Kinder der benachbarten Kindergärten waren vor Ort und staunten. „Wir wünschen allen Kranken gute Besserung, und wenn unser kleines Präsent bei der Genesung hilft, dann wären wir glücklich“, sagte Schlachter, der seit 53 Jahren im Amt ist und von Heribert Boßlet, stellvertretender Vorsitzender der Rutenfestkommission, begleitet wurde.

OSK–Geschäftsführer ist gespannt aufs Rutenfest

OSK–Geschäftsführer Franz Huber sprach den Rutenfest–Gruppen seinen Dank aus. „Dass ihr hier bei uns aus langer Tradition heraus das Rutenfest eröffnet und unser Haus jedes Jahr beehrt, macht uns am St.-Elisabethen–Klinikum und an der ganzen Oberschwabenklinik unheimlich stolz. Ein herzliches ,Vergelt’s Gott’ afür. Ich bin aus dem Unterallgäu, kenne das Rutenfest und die großen oberschwäbischen Volksfeste noch kaum und bin deshalb umso gespannter darauf, was sich hier in der Stadt in den nächsten vier Tagen abspielen wird. Wir freuen uns“, wird Huber zitiert.

Auch Felicia Kehrle, Oberärztin in der Klinik für Kinder und Jugendliche, war glücklich. Sie dankte den Kindern und Betreuern in Vertretung von Chefarzt Andreas Artlich aus ganzem Herzen für die emotionale Unterstützung und die Geschenke. „Dass ihr hier seid und Jahr für Jahr zu uns kommt zum Antrommeln, das bedeutet den Kindern hier und auch uns in der Klinik so viel. Umso schöner ist es, dass ihr Rutenkinder wieder in unser Haus hineindürft, was letztes Jahr leider noch nicht möglich war. Ihr alle seid hier immer willkommen, und wir wünschen Euch ganz viel Spaß beim Feiern. Bleibt bitte gesund, eine scheene Ruata an alle!“, so Kehrle laut Pressemitteilung.

Grundschüler verteilen braune Kuschelbären

Regina Borsutzky, Leiterin der Kinderstation, führte die 20 Rutenkinder der 3. und 4. Klasse der Neuwiesen–Grundschule durch die Stationen und Krankenzimmer, wo die kleinen Patientinnen und Patienten bereits gespannt auf ihre Besucher und die braunen Kuschelbären warteten. Als Dank für die Rutenkinder und Rutentrommler gab es vor dem EK–Eingang kalte Getränke, Butterbrezeln und Süßigkeiten.