Vorbereitungen auf Hochtouren: Ein Festwirt im Dauerstress

Am Wochenende steigt für die meisten Ravensburger wieder das Fest der Feste. Die Vorbereitungen fürs Rutenfest laufen bei vielen Verantwortlichen dabei bereits seit Monaten. So auch bei Fritz Weeber, Festwirt des größten Bierzelts auf der Ravensburger Kuppelnau.

Bis zu 3000 Gäste, 8000 Maßkrüge und 7200 Spülvorgänge

Fast zwei Wochen vor dem eigentlichen Fest ist er mit seinem Team bereits vor Ort: „Unsere Vorbereitungen starten im Grunde schon Monate im Voraus. Jetzt gehen wir lediglich in die heiße Phase“, erzählt der 52-Jährige. Penibel beobachtet er den Aufbau des 1250 Quadratmeter großen Zelts: „Sicherheit spielt eine nicht unerhebliche Rolle in unserem Geschäft.“ Sogar eine Baugenehmigung braucht Weeber von der Stadt für seine Festarena.

Mehr als 3000 Gäste wird er zu Spitzenzeiten in seinem Zelt und dem Biergarten willkommen heißen. In Zahlen ausgedrückt heißt das 8000 Maßkrüge, über 80 Mitarbeiter im Service und an der „Theke“, 120 Biertischgarnituren oder auch 7200 Spülvorgänge:

Wir spülen rund um die Uhr. Alle 60 Sekunden ein kompletter Satz Bierkrüge, Fritz Weeber

Dass von den 8000 Maßkrügen nicht alle das Fest „überleben“ werden, ist für den erfahrene Festwirt „einkalkulierter Verschleiß“. Manch einer lässt einen Krug mitgehen, andere fallen dem laufenden Betrieb zum Opfer, das ist einfach Teil des Geschäfts.

Schaustellerdynastie in siebter Generation

Was es heißt Festwirt zu sein, weiß Weeber bereits seit Kindheitstagen: „Ich stamme aus einer Schaustellerdynastie. Meine Geschwister und ich führen den Betrieb bereits in siebter Generation.“ Und die nächste steht schon in den Startlöchern: „Auch mein Sohn ist bereits involviert und dieser Tage federführend am Aufbau beteiligt.“ Unter der Marke „Wasenwirt“ ist Weeber mit seinem Zelt vor allem auf dem Canstatter Wasen und anderen Volksfesten der Stuttgarter Umgebung unterwegs. Auf dem dortigen Wasen war bereits sein Ururopa vor mehr als 130 Jahren.

Seit den 1980er Jahren bereits am Rutenfest

Wie aber kommt man von Stuttgart zum Rutenfest nach Ravensburg? Immerhin eine Stadt, die in diesen Tagen ihren Heimatstolz hochhält: „Das war Anfang der achtziger Jahre“, erzählt Weeber, „Das hat noch unser Vater in die Wege geleitet. Über die Jahre sind wir hier gut reingewachsen. Die Ravensburger wissen, wie man feiert. Ich komme jedes Jahr gerne. Man kennt die Leute, mit denen man zu tun hat. Die Festkommission, die Verantwortlichen bei der Stadt oder auch die Polizei. Das ist wirklich eine familiäre Sache.“

„Selbstverständlich“ wird das heimische Leibinger Bier ausgeschenkt

Dass es Weeber verstanden hat, die Ravensburger für sich zu gewinnen, zeigt, dass er bei der Wahl des Biers selbstverständlich auf das heimische Gebräu der Firma Leibinger setzt. Über den Bierabsatz während des Festes schweigt er sich aus. Fünf Jahre läuft sein Vertrag mit der Rutenfestkommission: „Früher waren es Einjahresverträge und die Plätze wurden jährlich neu ausgeschrieben. Seit einiger Zeit haben wir Fünfjahresverträge und damit mehr Planungssicherheit.“ Die Rutenfestkommission erwirtschaftet aus der Pacht für die Flächen rund um die Kuppelnau einen Großteil ihrer Einnahmen.

100 Mitarbeiter und 33 LKW–Ladungen

Rund 100 Mitarbeiter beschäftigt Weeber vor, während und nach dem Fest. 45 Servicekräfte bringen das Bier an den Mann beziehungsweise die Frau. Etwas mehr als dreißig Mitarbeiter schenken aus oder arbeiten im Hintergrund. Und circa 25 sind am Auf- und Abbau beteiligt, die meisten davon aus Osteuropa. 33 LKW–Ladungen Material bringt Weeber aus Stuttgart mit. Bis das an Ort und Stelle gebracht ist, braucht es fast zehn Tage: „Als Unternehmen bist du nur so gut, wie deine Mitarbeiter es sind.“

Gutes Personal zu finden, mittlerweile eine Binsenweisheit, ist gerade in der Gastrobranche ein echter Kraftakt: „Corona hat uns da schwer zugesetzt. Da haben wir viele Leute verloren.“ Zum Teil seien ehemalige Mitarbeiter aber auch wieder zurückgekommen: „Im Moment sind wir gut aufgestellt. Wir haben zum Glück ein Kernteam an festangestellten Mitarbeitern, das relativ stabil zusammen bleibt.“

Servicekräfte brauchen am Rutenfest „dickes Fell“

Für den Servicebereich greift Weeber auf studentische Aushilfen und professionelle Kellner zurück. Diese haben zumeist ein Kleingewerbe angemeldet und „touren“ von Fest zu Fest, wie Weeber erzählt. Für den Job braucht man ein dickes Fell, betont Weeber. Immerhin haben die Servicekräfte es regelmäßig mit gut angeheiterten Kunden zu tun. Dennoch sei es in seiner 30-jährigen Zeit als Festwirt beim Rutenfest noch nie zu ernsthaften Konflikten zwischen seinem Personal und alkoholisierten Gästen gekommen. Und sollte es doch mal etwas geben: „wissen die sich schon zu helfen“, ist sich Weeber sicher.