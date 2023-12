Rund um die Uhr ein offenes Ohr

Häufig wenden sich Menschen an die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Telefonseelsorge. Die Themen sind meist ein Abbild der Sorgen der Menschen. Einsamkeit, Ängste, Stress, Erschöpfung, Krankheit, Beziehungsprobleme, Krieg und Zukunftsängste sind einige der Topthemen die häufig benannt werden. Oft haben Menschen niemanden, mit dem sie über ihre größten Sorgen und Ängste sprechen können. Laut Pressemitteilung der Telefonseelsorge bietet diese hilfesuchenden Menschen qualifizierte und vertrauliche Seelsorge und Beratung an, vorurteilsfrei und offen. Das Angebot besteht im Zuhören und Klären, im Ermutigen und Mittragen, in der Unterstützung bei Entscheidungsfindung und im Hinweis auf spezifische Hilfsangebote.

Es gibt vier unterschiedliche Möglichkeiten, wie sich Menschen mit ihren Sorgen an die Telefonseelsorge wenden können: per Telefon, Mail, Chat und über die kostenlose Krisenkompass-App. Die App wird vorwiegend von jungen Menschen in Anspruch genommen und dient wie ein Erster-Hilfe-Koffer. Sie bietet viele Informationen und Tools, mit denen man sich schnell informieren oder auch gleich direkt unter der kostenlosen 24/7 Nummer anrufen kann.

Die derzeit 93 Ehrenamtlichen der Telefonseelsorge mit Sitz in Ravensburg hören mit einem geschulten Ohr zu. So offen das Ohr der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so anonym laufen die Gespräche ab. Nur wenige Menschen wissen, wer hinter dem Angebot steckt. So können Menschen ihre Sorgen und Nöte benennen, ohne ihren Namen sagen zu müssen. Die Anonymität bei der Telefonseelsorge biete einen wichtigen Schutzraum und hilft laut Mitteilung dabei, dasjenige zu benennen, was die Menschen wirklich bewegt und umtreibt.

Die ökumenische Telefonseelsorge wird ökumenisch von den beiden Kirchen in Oberschwaben-Allgäu-Bodensee getragen. Sie ist Teil eines deutschlandweiten Dachverbands und ist telefonisch rund um die Uhr unter den gebührenfreien Nummern 0800/1110-111 oder -222 erreichbar.

Informationsveranstaltungen am 9. und 10. Januar