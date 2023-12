Rollinger und Hübner hoffen auf WM-Teilnahme

Bundestrainer Tobias Abstreiter wird am Samstag seinen endgültigen Kader für die U20-Weltmeisterschaft in Schweden bekannt geben. Die beiden jungen Eishockeyprofis der Ravensburg Towerstars, Ralf Rollinger und Niklas Hübner, hoffen weiter, auch bei der WM ihren Platz in der Nationalmannschaft behalten zu können.

Sowohl der 19-jährige Stürmer Rollinger als auch der ebenfalls 19-jährige Verteidiger Hübner hatten den ersten Teil der WM-Vorbereitung überstanden und waren Teil der deutschen U20-Auswahl bei den letzten beiden Testspielen im schwedischen Göteborg gegen Norwegen und die Slowakei. Beide Talente spielen in dieser Saison bei den Ravensburg Towerstars in der Deutschen Eishockey-Liga 2 schon eine große Rolle. Hübner, der vom ERC Ingolstadt mit einer Förderlizenz für die Towerstars ausgestattet ist, machte bislang 26 Saisonspiele für den amtierenden Meister und gab zwei Vorlagen. Rollinger steht nach 26 DEL2-Partien bei drei Toren und zwei Vorlagen.

In der WM-Vorrunde in Schweden trifft die deutsche U20-Auswahl auf Finnland (27. Dezember, 14.30 Uhr), Schweden (28. Dezember, 19.30 Uhr), Lettland (30. Dezember, 19.30 Uhr) und Kanada (31. Dezember, 19.30 Uhr).