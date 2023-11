Rollerfahrerin verletzt sich bei Unfall

Ein 63 Jahre alter Daimler-Fahrer hat am Donnerstag kurz vor 18 Uhr offenbar eine Rollerfahrerin übersehen, als er von der Frauenstraße nach links in die Wilhelmstraße einbiegen wollte. Die 41-Jährige, die in entgegengesetzter Richtung in der Frauenstraße unterwegs war, stürzte nach Angaben der Polizei bei dem Unfall und verletzte sich leicht. Ein Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 6000 Euro beziffert.