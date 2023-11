Leichte Verletzungen hat ein 28 Jahre alter Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 21.30 Uhr erlitten. Das teilt die Polizei mit. Eine 65-jährige Renault-Fahrerin wollte den Motorroller-Fahrer in der Wilhelmstraße überholen und touchierte diesen dabei versehentlich. Der 28-Jährige stürzte und begab sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung. Der entstandene Sachschaden fiel gering aus.