Rockband Thin Mother lädt zur Jubiläumstour

Die Rock-Coverband Thin Mother feiert mit ihrer Jubiläumstour unter dem Motto „50 Years of Rock'n'Roll and Still (A)live“ ihr 50-jähriges Bestehen. Dabei tritt die Band auch zweimal in Ravensburg auf.

Am Samstag, 19. April, um 20 Uhr im Speicher 9 und am Freitag, 19. Juli, um 19 Uhr in der Kuppelnau-Wirtschaft. Mit Liedern aus den 1960er -, 1970er- und 1980er-Jahre gibt die Band einen Einblick in ihre musikalische Reise. Laut Band seien die Konzerte nicht nur ein Meilenstein für Thin Mother, sondern auch ein Dankeschön an die Anhängerschaft der Gruppe.

Weitere bisher feststehende Termine sind: 6. April, 20 Uhr, Gleis 1 Meckenbeuren; 13. April, 21 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus Boms bei Bad Saulgau; 1. Mai, 13 Uhr, Gasthaus Adler in Oberdorf; 22. Juni, Radio Seefunk-Sommerparty in Radolfzell; 26. Juli, 19 Uhr, Uferfest Langenargen (Bühne am See); 31.August, 19 Uhr, Stadtfest Weingarten (Löwenplatz); 8. September, 13.30 Uhr, Bähnlesfest Tettnang (Schlosswiese); 15.September, 13.30 Uhr, Stadtfest Kressbronn; 31.Oktober, 20 Uhr, Bergstation Berg-Ettishofen; 7. Dezember, 20 Uhr, Flieger Tettnang.

Weitere Informationen gibt es online unter www.thinmother.com.