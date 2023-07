Monika Glosser ist am Donnerstagnachmittag noch nicht ganz in den Ruhestand verabschiedet worden, sondern zunächst einmal in ein Sabbatjahr. Der Gemeinschaftsschule Ravensburg mit den Standorten Neuwiesen- und Kuppelnauschule geht sie aber schon jetzt verloren. Für Schüler, Kollegium, Eltern und die Ravensburger Schullandschaft ein großer Verlust. Schließlich geht hier eine überaus beliebte Vollblut-Lehrerin, erfolgreiche Schulleiterin und Kämpferin für das Konzept „Gemeinschaftsschule“ von Bord.

Morgens mit dem Papa ins Klassenzimmer

„Ich habe für meinen Beruf von Anfang an gebrannt“, erzählt die 1961 geborene Pädagogin und Mutter dreier erwachsener Kinder.

Und schon vor meiner Einschulung wusste ich, dass ich einmal Lehrerin werden will. Monika Glosser

Schuld daran war ihr Vater, damals Leiter einer einklassigen Dorfschule in Ringgenweiler. Die Familie bewohnte mit ihren fünf Kindern das obere Stockwerk des Schulhauses. Monika liebte es schon als Dreijährige, morgens mit dem Papa nach unten ins Klassenzimmer zu gehen. „Da war es viel ruhiger als oben mit den vier Geschwistern. Außerdem konnte ich lernen, wie und was ich wollte“, erzählt sie heute lachend. „Schon damals ganz im Sinne von Maria Montessori (Hilf mir, es selbst zu tun)!“ Beste Basis für ihr späteres Abitur, das sie am Welfengymnasium in Ravensburg ablegte.

Nach Abschluss ihres Studiums an der PH in Weingarten folgte das Referendariat an der Schule in Obereschach. Zu der Zeit hatten sie und ihr Mann Andreas — später Leiter der Bewährungs– und Gerichtshilfe Baden–Württemberg/Ravensburg — bereits zwei Töchter, Corinna und Greta. Ihr bewundernswertes Organisationstalent und ihre Fähigkeit zu strukturieren stellte die junge Lehrerin und Mutter bereits damals unter Beweis. Mit Unterstützung ihrer Mutter und ihres Ehemannes schaffte sie es, Beruf und Familie — dank Sohn Julian waren sie schließlich zu fünft — zu vereinbaren.

Pädagogisches Wunschkonzept umgesetzt

Nach drei Jahren als Lehrerin in Bad Waldsee, zehn Jahren an der Weststadtschule in Ravensburg und drei Jahren als Konrektorin an der Promenadenschule Weingarten wurde Monika Glosser 2008 Schulleiterin der Stefan–Rahl–Schule in Obereschach. Dort arbeitete sie intensiv an der Umsetzung ihres pädagogischen Wunschkonzepts: Integriertes und längeres gemeinsames Lernen auf der Grundlage von Differenzierung und Förderung der individuellen Begabung. Im Team mit anderen entwickelte sie — unterstützt von der grünen Landespolitik — das Konzept der Gemeinschaftsschule, das 2012/13 mit Klasse 5 an der Stefan–Rahl–Schule startete.

Neben ihrer Arbeit als Rektorin absolvierte Glosser einen Master–Fernstudiengang „Schulmanagement“, den sie erfolgreich abschloss mit einer Masterarbeit zum Thema „Die Einrichtung einer Gemeinschaftsschule an der Stefan–Rahl–Schule in Ravensburg vor dem Hintergrund qualitätsorientierter Schulentwicklung“.

Endlich am Ziel ihres pädagogischen Wunschtraums angekommen, folgte eine glückliche, aber auch herausfordernde Zeit. Schule und Schulbuchverlage waren nicht auf derartiges differenziertes, gemeinsames Unterrichten von Kindern unterschiedlichen Lernniveaus vorbereitet. So wurden Bücher für Hauptschüler, Realschüler und Gymnasiasten nebeneinander eingesetzt. Erst seit 2016 gibt es entsprechend differenzierte Lehrwerke. Ein großer Schritt und eine enorme Erleichterung für Lehrer. Räume und Personal zur Differenzierung mussten beschafft werden, damit ein derart individuelles Unterrichten gelingen konnte.

Umsiedlung von vier Gemeinschaftsschulklassen

Geduld und Zuversicht, sicher auch ihr Verwurzelt–Sein im Glauben, gaben dieser engagierten Pädagogin Kraft. Kraft, die 2013/14 noch einmal stark gefragt war bei der Umsiedlung der vier Gemeinschaftsschulklassen von Obereschach in die Neuwiesenschule in Ravensburg. Unter dem neuen Namen „Barbara– Böhm–Gemeinschaftsschule“ unterrichteten Haupt–, Real–, Gymnasial– und Sonderschullehrer. Schulsozialarbeiter ergänzen heute das Team ebenso wie Studenten im integrierten Semesterpraktikum. Nach der Fusion mit der Kuppelnau–Gemeinschaftsschule 2020 wurde wieder ein neuer Name fällig: „Gemeinschaftsschule Ravensburg“. Schulleiterin für beide Standorte, Standort Süd (Neuwiesen) und Standort Nord (Kuppelnau): Monika Glosser.

„Ich habe immer für meinen Beruf gebrannt“, sagt sie, „aber ich war trotz vieler Herausforderungen nie ausgebrannt!“ Die Schüler seien zum großen Teil so liebenswert, die Kollegen engagiert und ein tolles Team, auch die Zusammenarbeit mit den Eltern laufe gut. Bei allem Tun und Gestalten stehe der Schüler im Mittelpunkt. Ihn zu fördern und ihm gerecht zu werden sei das Hauptanliegen aller. Monika Glosser freut sich, dass nun das Ziel in greifbarer Nähe ist und keine weiteren Fusionen mehr anstehen. In einigen Jahren wird die Gemeinschaftsschule komplett in die Kuppelnauschule einziehen, wenn dort die Grundschule ein neues Gebäude bezogen hat.

Mehr Zeit für Kinder und Enkel

Jährlicher Höhepunkt ist für diese nimmermüde, bewundernswerte Pädagogin die Entlassfeier von circa 70 Schülerinnen und Schülern. „Ich freue mich immer sehr darauf“, sagt sie und lächelt. „Hübsch gekleidet, teils größer als ich stehen sie vor mir. Wenn ich die Zeugnisse austeile, muss ich mich immer wundern, was aus ihnen geworden ist!“

Kraft für dieses fordernde, erfolgreiche Berufsleben mit Gestaltungsmöglichkeiten auf vielerlei Ebenen bezog Monika Glosser aus ihrem Glauben und aus der Familie. Sooft es geht, besucht sie die Familie ihrer Tochter mit den geliebten Enkelkindern in der Nähe von Stuttgart. Sie freue sich sehr darauf, bald mehr Zeit zu haben, sagt sie. Zeit für ihre Kinder und Enkel, Zeit für Fahrradurlaube mit ihrem Mann, Zeit, ach, einfach Zeit! Und falls es doch mal langweilig werden sollte, will sie als systemische Coachin für andere Menschen da sein. Auch dieses Zertifikat hat sie in der Tasche.