Die Technische Werke Schussental (TWS) haben eigenen Angaben zufolge einen neuen Rekord erreicht: Noch nie hätten die eigenen Anlagen und die Anlagen, an denen die TWS beteiligt ist, so viel Ökostrom erzeugt wie im Jahr 2023. Erstmals in der Geschichte des Unternehmens betrage das Ergebnis mehr als 90 Millionen Kilowattstunden, heißt es in einer Pressemitteilung.

82 Millionen Kilowattstunden durch Windenergie

„Bereits 2022 hatten wir ein sehr erfolgreiches Jahr, aber 2023 stellt dieses Ergebnis noch einmal in den Schatten“, wird Helmut Hertle, Technischer Geschäftsführer der TWS, zitiert. „Das ist eine sehr erfreuliche Steigerung von über 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr“, so Hertle. Allein die Windenergieanlagen hätten für rund 82 Millionen Kilowattstunden Strom gesorgt - bei gleicher Anlagenzahl wie im Vorjahr.

„Wir werden unsere Eigenerzeugung an Strom aus erneuerbaren Energien weiter ausbauen, aus Gründen des Klimaschutzes und der Versorgungssicherheit.“ So ist die TWS zum Beispiel an der Windkraft Bodensee-Oberschwaben beteiligt und führt auch deren Geschäfte. Diese hat kürzlich die Genehmigung für den Bau des Windparks Röschenwald erhalten. Neu in Betrieb gegangen sind im vergangenen Jahr zwei weitere Photovoltaikanlagen der TWS in Ravensburg: eine auf dem Waldorfkindergarten und eine auf der TWS-Arena.

Mehr als 25.000 Haushalte mit grünem Strom versorgt

Mit den 90,5 Millionen Kilowattstunden können rechnerisch mehr als 25.000 Haushalte mit grünem Strom versorgt werden. Laut Pressemitteilung konnte die TWS damit bilanziell alle Privathaushalte, die von ihr Strom beziehen, aus eigener Erzeugung bedienen. Die 18 Photovoltaikanlagen der TWS erzeugten 7,1 Millionen Kilowattstunden Strom. Im Vergleich zum sehr sonnigen Jahr 2022 sei das ein leichter Rückgang. Strom aus Wasserkraft und Biomasse lieferten die restlichen 1,4 Millionen Kilowattstunden für das Rekordergebnis.

Seit 2009 investiert die TWS in den Ausbau eigener Ökostromerzeugung: Seither habe sie 66 Millionen Euro investiert, 23 Millionen Euro davon stammten aus Genussrechten, die Bürgerinnen und Bürger am Unternehmen erworben haben. In diesem Jahr soll es die nächste Auflage von Genussrechten geben.