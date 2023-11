Von Reisenden war an diesem Donnerstag Geduld verlangt. Wegen des Warnstreiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn (DB) fielen zahlreiche Züge aus. Es kam zu massiven Verspätungen – auch in Ravensburg.

Um 18 Uhr endete der Streiktag offiziell. Der Notfahrplan gilt aber zunächst weiterhin, wie die DB mitteilt.

Notfahrplan bis Freitagmorgen

So versucht die Bahn, die Züge an jene Orte zu fahren oder dort zu halten, wo sie am Freitagmorgen gebraucht werden.

Am Freitag sollen die Züge wieder regulär verkehren. Die Bahn rechnet dann mit überfüllten Zügen. Freitag ist ohnehin ein nachfragestarker Tag, da viele Menschen für das Wochenende nach Hause reisen. Nun kommen vermutlich noch die Reisenden hinzu, die am Donnerstag nicht gefahren sind.

Rückblick – so lief der Streiktag in Ravensburg:

Am Bahnhof Ravensburg stehen um kurz nach 8 Uhr rund 30 Personen auf dem Bahnsteig. Sie warten auf den Zug, der um 8.12 Uhr von Aulendorf in Richtung Lindau kommen soll.

Am Bahnhof Ravensburg trifft um 8.12 Uhr ein Zug aus Richtung Aulendorf ein. Er fährt planmäßig weiter nach Lindau. (Foto: Lea Dillmann )

Unter ihnen ist Daniel Kuchelmeister aus Ravensburg. Er fährt wie fast jeden Morgen zur Arbeit nach Überlingen. „Ich nehme immer den Zug, zum Glück fährt der auch“, sagt der Pendler. „Heute Abend wird’s spannend, ob und wie ich wieder nach Hause komme.“

Die App der Deutschen Bahn hat am Morgen angezeigt, dass diese Verbindung trotz Streik angeboten wird.

Drei Züge zwischen Lindau und Aulendorf

Keine zehn Minuten später fährt ein weiterer Zug in den Bahnhof ein, zwei blaue Wagons der Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB). Wieder steigen jeweils an die zehn Menschen ein und aus.

Eine Mitarbeiterin der Bahn am Bahnhof Ravensburg bestätigt: Aktuell verkehren zwei Züge der Deutschen Bahn zwischen Lindau, Friedrichshafen und Aulendorf, zudem fährt ein Zug der BOB. Es sollte also alle 30 bis 45 Minuten ein Zug in Ravensburg halten.

Am Bahnhof Ravensburg fahren am Donnerstagmorgen Zuge an und ab. Die Bahn bittet Fahrgäste angesichts des GDL-Streiks dennoch, Reisen zu verschieben. (Foto: Lea Dillmann )

Eine Sprecherin der Deutschen Bahn sagte, sie rate allen Fahrgästen, ihre Reise, wenn möglich zu verschieben oder sich für ihre jeweiligen Strecken einzeln zu erkundigen.

Dazu haben sich offenbar einige Menschen im Kreis entschieden und stiegen auf das Auto um. Im Berufsverkehr am Morgen ist es deutlich voller als sonst um diese Uhrzeit üblich. Bei Rotphasen stockt es vor Ampeln teilweise länger.

Ich fahre heute noch bis Münster. Barbara Hübsch aus Amtzell

Barbara Hübsch aus Amtzell hat sich nicht von ihren Reiseplänen abbringen lassen. „Ich fahre heute noch bis Münster“, sagt die 62-Jährige. Dort nehme sie an einem pferdetechnischen Kurs teil. Ihren Zug habe sie am Montag gebucht, da war der Streik noch nicht abzusehen.

Nun wolle sie es trotzdem versuchen. „Ich muss ständig umsteigen“, sagt sie. Sobald sie einen Anschluss nicht schaffe, „gehe das Theater los“. In Ravensburg kann sie immerhin in eine Bahn steigen, die nur fünf Minuten Verspätung hat. Ob sie dann den Bus in Aulendorf bekommt, der sie als Schienenersatz nach Biberach bringen soll, wird sich zeigen.

Die Mitarbeiter der Stadtreinigung können am Streiktag entspannt, ohne Menschengruppen, ihrer Arbeit nachgehen. (Foto: Lea Dillmann )

Bahn-App nicht immer genau

Die App der Bahn kann helfen, ist aber derzeit auch nicht genau. Eine Berufsschülerin auf dem Weg nach Aulendorf wollte am Morgen einen Zug erreichen, den ihr die App angezeigt hat. Der kam leider nicht. So musste sie rund eine halbe Stunde auf den nächsten warten.

Ich kann schon verstehen, dass die Lokführer mehr Geld wollen, aber warum wird immer an den Tagen gestreikt, an denen ich Schule habe? Berufsschülerin aus Weingarten

„Ich verpasse jetzt die erste Schulstunde“, sagt die 17-Jährige. Ihre Mutter habe kein Auto und sie nicht fahren können. Deshalb sei sie auf die Bahn angewiesen. Sie möchte aber im kommenden Jahr ihren Führerschein machen und so schnell wie möglich auf ein eigenes Auto umsteigen, erzählt sie und steigt kurz darauf in die Bahn.

Ersatzverkehr zwischen Aulendorf und Biberach

Der Student Animesh Gunaki hat diesen Zug gerade so verpasst. Er möchte nach Ulm fahren. Dort arbeitet der angehende Ingenieur in einem Robotikunternehmen an seiner Masterarbeit. Für seine Forschung muss er vor Ort sein.

Es ist nicht nur der Streik, der ihm Probleme macht. Bis zum 3. Dezember ist die Strecke zwischen Aulendorf und Biberach gesperrt und Bahnreisende müssen den Bus nehmen. „Das kostet mich eine Stunde mehr“, sagt der Student.

Eine Durchsage hallt aus den Lautsprechern am Bahnsteig. Die nächste Bahn nach Aulendorf fällt aus, heißt es. Animesh Gunaki beschließt, wieder nach Hause zu gehen. „Ich mache nun doch Homeoffice“, sagt er.

Lange Wartezeiten auch am Abend

Geduld ist auch am Abend von den Bahnreisenden in Ravensburg gefordert. Zwei Verbindungen in Richtung Friedrichshafen fallen hintereinander gegen kurz vor 18 Uhr aus. Adrian Egger aus Friedrichshafen nimmt es gelassen: Jetzt nach Feierabend sei er flexibel.

Am Morgen sei er bei einem Bekannten im Auto mitgefahren, um pünktlich zur Arbeit zu kommen. „Den Streik an sich kann ich verstehen“, sagt er. Doch auch wenn nicht gestreikt werde, finde er die Leistungen der Bahn inzwischen frustrierend.