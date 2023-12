Wer zwischen den Jahren einen kleinen Familienausflug in Ravensburg machen möchte, für den bietet sich das Wildfreigehege Locherholz, Hinzistobel 33, an. Die Rehe und Hirsche dürfen gefüttert werden und nehmen das Futter gerade in der kalten Jahreszeit auch gerne an.

(Foto: Verena Oklmann )

Ganz mutige Tiere wagen sich sogar bis an den Zaun und fressen den Besuchern direkt aus der Hand. Mitgebracht werden dürfen Äpfel, Rüben, Kastanien, Eicheln oder auch Maiskolben. Das Füttern von Brot oder gar Süßigkeiten ist verboten. Für einen Euro können Besucher auch Wildfutter am Automaten ziehen. Die Fütterung der Wildschweine ist wegen der Seuchengefahr generell verboten. Allerdings: Wer altes Brot oder Nüsse übrig hat, kann diese in die dort aufgestellte Tonne werfen.