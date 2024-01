„Sister Act“ wird die bisher größte Musicalproduktion der Musikschule Ravensburg. Das Stück soll im September 2024 auf die Bühne kommen. Regie führt Lib Briscoe. Die Künstlerin stammt aus Philadelphia, lebt seit 1986 in Deutschland und ist 70 Jahre alt. Im Gespräch mit Elke Oberländer erzählt sie, wie sie zum Musical gekommen ist und was sie daran begeistert.

Wie hat es Sie nach Deutschland verschlagen?

Als ich meinen Master in Tanzpädagogik gemacht habe, hatte ich einen Lieblingsprofessor, der kam aus Berlin. Deshalb bin ich nach Berlin gegangen. In Berlin gab es gute Tanzmöglichkeiten für mich, in München auch. In Tübingen habe ich später einen Theologiestudenten kennengelernt, der wurde mein Mann. Mit ihm bin ich nach Sindelfingen, Leonberg und dann nach Grünkraut gegangen.

Wann hat sich ihr beruflicher Schwerpunkt vom Tanz zum Gesang verschoben?

In Leonberg war ich schon vor allem Sängerin und hatte auch zwei Chöre, einen Jugend- und einen Frauenchor. In Grünkraut hat man mich dann gebeten, den ökumenischen Chor zu übernehmen. In Ravensburg habe ich zehn Jahre lang den Jazz-Chor Voice Affair geleitet.

Haben Sie Erfahrung mit Musicals?

Musical ist mein Ding. Schon meine Mutter war eine begeisterte Musical-Zuschauerin. Ich unterrichte Gesang an der Musikschule Tettnang, da haben wir drei Musicals aufgeführt. Zwei davon habe ich selber geschrieben.

Was begeistert sie an Musicals?

Man muss Schauspiel, Gesang und Tanz unter einen Hut bringen. Das ist schön und spannend. Alle drei Elemente sind gleich wichtig – jedes muss die Geschichte voranbringen, nicht nur der Text. Im Tanz und im Gesang erfährt man viel über die Charaktere, wie die sich miteinander fühlen.

Was ist die Aufgabe der Regisseurin?

Zuerst analysiere ich das Skript, sehe mir die Charaktere an und suche für jeden den Handlungsfaden, sein Wachstum in der Geschichte. Dann interpretiere ich: Was wird betont, wo sind die Höhepunkte, wo die Tiefpunkte, was für Menschen sind, die Charaktere. Dabei muss ich die Elemente Tanz, Gesang und Schauspiel so integrieren, dass sie in Balance sind. Das Musical soll ein großer Erfolg werden, und zugleich sollen die Leute rausgehen mit dem Gefühl: Irgendwas in mir hat sich bewegt.

Warum wird das Musical mit deutschen Sprech- und englischen Liedtexten aufgeführt?

Lieder sind sehr schwierig zu übersetzen, manches fließt in der Originalsprache sehr viel besser.

Im Stück spielen Professionelle und Amateure – worauf kommt es bei der Zusammenarbeit an?

Dazu kommen noch Semi-Professionelle, die noch in der Ausbildung sind. Ich muss die drei Ebenen zusammenbringen. Wenn wir das gut machen, dann läuft das Ensemble als eine Einheit. Wenn wir so weit sind, dass auch die Amateure sich auf der Bühne wohlfühlen – das ist ein toller Moment.

Wie viel Zeitaufwand bedeutet die Regie für Sie?

So rechnen wir nicht. Wir tun, was es braucht.

Worauf freuen Sie sich am meisten?

Ich liebe es, wenn aus der Theorie, also aus dem Skript, nach und nach eine Bühnenrealität wird, eine Szene mit Charakteren im Austausch. Ich liebe den ganzen Prozess! Vom Anfang, wenn alle noch denken: „Ich weiß nicht, ob ich das kann“ – bis zu dem Moment, in dem sie wissen: „Ich kann’s!“ Und wenn man das dann auf den Gesichtern sieht … das ist ein großes Glück. Und ich freue mich, dass wir so ein tolles und produktives Team sind.

Termine und Tickets „Sister Act“ in Ravensburg Das Musical „Sister Act“ wird vom 13. bis 15. September 2024 in der Oberschwabenhalle aufgeführt. Der Vorverkauf hat schon begonnen. Karten gibt es unter www.musikschule-ravensburg-e-v.de.

Die Hauptdarstellerin im Musical ist ihre Tochter Lennora Esi, sie spielt die Deloris. Freuen Sie sich auf die Zusammenarbeit?

Sehr. Meine Tochter lebt in Hamburg. So kommt sie jetzt öfter nach Ravensburg. Auf die Entfernung betreiben wir einen Blog zusammen (www.blackkitchen-blog.com).

Mit meinem Sohn Alex Williams arbeite ich auch zusammen, im Duo. Ich als Sängerin mit eigenen Liedern und er als Gitarrist. Das ist das größte Geschenk meines Lebens, dass ich mit meinen Kindern arbeiten darf.