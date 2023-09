Mehr als zwei Jahre sind vergangenen, seit die Regionalversammlung der Region Bodensee–Oberschwaben den neuen Regionalplan für die Kreise Ravensburg, Sigmaringen und den Bodenseekreis beschlossen hat. Am Mittwoch wurde der Plan nun vom Ministerium für Landesentwicklung in Stuttgart genehmigt. Damit ist nun auch auf umstrittenen Flächen im Altdorfer Wald Kiesabbau grundsätzlich möglich. Eine Absage gab es allerdings für vier Gewerbegebiete.

„Ich bin sehr froh, dass wir dieses komplexe Verfahren nun mit einer sachgerechten Entscheidung abschließen und die Gesamtfortschreibung genehmigen konnten“, wird die Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, Nicole Razavi (CDU) in einer entsprechenden Mitteilung ihres Hauses zitiert.

Plan von 1996 wird abgelöst

Die Gesamtfortschreibung, die nun von dem Ministerium als oberste Raumordnungs– und Landesplanungsbehörde genehmigt wurde, ersetzt den bislang gültigen Regionalplan der Region aus dem Jahr 1996. Sie legt neben der allgemeinen Siedlungsstruktur, den Flächen der Siedlungsentwicklung, den Flächen zum Abbau von Rohstoffen unter anderem auch die regional–bedeutsamen Vorranggebiete zum Schutz von Naturgütern fest.

Im Rahmen einer umfangreichen rechtlichen Prüfung ist das Ministerium nun zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Genehmigung der Gesamtfortschreibung unter Herausnahme einzelner Gebietsfestlegungen erteilt werden kann.

„Unsere Aufgabe war es, eine Rechtsprüfung des Plans vorzunehmen. Zu eigenen planerischen Erwägungen und Entscheidungen sind wir nicht befugt“ Ministeriun Nicole Razavi

Keine Ausnahmen für Industriegebiete

In der Mitteilung heißt es weiter: „Die Rechtsprüfung war aufwendig — nicht nur wegen der Vielzahl der zu behandelnden Themen und Eingaben, sondern auch deshalb, weil in sie die Entscheidung über einen Zielabweichungsantrag des Regionalverbandes zu vier Schwerpunkten für Industrie– und Gewerbe (IGD) einzubinden war.“ Zielabweichung bedeutet: Die Kommunen wollten Gewerbegebiete in Bereichen ermögliche, in denen der übergeordnete Landesentwicklungsplan das nicht vorsieht. Zum Beispiel, weil sie zu weit von bestehenden Siedlungen entfernt, sprichwörtlich auf der „grünen Wiese“ liegen.

Vorhaben in Friedrichshafen, Kißlegg, Leutkirch und Pfullendorf betroffen

Konkret betroffen waren geplante Industrie– oder Gewerbegeiebte in Friedrichshafen–Hirschlatt, Kißlegg–Waltershofen (IKOWA), Leutkirch–Riedlings und Pfullendorf–Wattenreute mit einer Gesamtfläche von mehr als 120 Hektar. Diese vier Gebiete sind nicht an Siedlungen angebunden, sodass sie gegen das im Landesentwicklungsplan beinhaltete Anbindegebot verstoßen. Dieses Anbindegebot soll eine Zersiedlung der Landschaft verhindern.

Im Rahmen des Zielabweichungsverfahrens war daher zu prüfen, ob ausnahmsweise eine Abweichung des Anbindegebots zugelassen werden kann. Dies wurde vom zuständigen Regierungspräsidium Tübingen verneint, weil kein für eine Zielabweichung erforderlicher Härtefall gegeben ist und eine Zulassung daher gegen Grundzüge der Landesplanung verstoßen würde. Damit liegen die Rechtmäßigkeits– und Genehmigungsvoraussetzungen für die Industriegebiete nicht vor, sodass sie aus der Genehmigung des Regionalplans herausgenommen

Das sagt der Regierungspräsident

„Auch wenn die Voraussetzungen für eine Zielabweichung im Regionalplan nicht vorliegen, hat jede Kommune die Möglichkeit, sich unter Beachtung der regional–planerischen Vorgaben kommunal zu entwickeln. Der Regionalverband und die betroffenen Kommunen können sich darauf verlassen, dass wir sie bei der gewerblichen Entwicklung auch weiterhin unterstützen werden,“ heißt es dazu von Regierungspräsident Klaus Tappeser.

Auch Kalkabbau bei Beuron betroffen

Das Ministerium musste zudem noch ein weiteres Gebiet von der Genehmigung ausnehmen: Beim Kalksteinabbaugebiet Mittelberg Beuron im Oberen Donautal fehlte es an der rechtlich notwendigen Flora– und Fauna–Verträglichkeitsprüfung.

Wegen der Herausnahme einzelner Gebiete muss der Regionalverband Bodensee–Oberschwaben nun noch einen sogenannten Beitrittsbeschluss fassen. Erst nach einem solchen Beitrittsbeschluss und anschließender öffentlicher Bekanntmachung der Genehmigung durch den Regionalverband wird der Plan verbindlich.