Reformen für das Troko? - So reagieren User von Schwäbische.de 

Frederik Pferdt (44) und Christian Ehrler (44), Rutenhauptmänner der Jahre 1997 und 19998, haben ein brisantes Reformpapier verfasst, das rund um das Ravensburger Rutenfest für Gesprächsstoff sorgt.

Pferdt ist Professor an der Stanford University in Kalifornien, war bis vor kurzem Innovationschef bei Google und schreibt gerade an einem Buch. Ehrler ist Geschäftsführer einer Werbeagentur in Berlin. Beiden ist an einem Umdenken mit Blick auf das Trommlerkorps gelegen, um es fit für die Zukunft zu machen.

Getrieben werden sie von einer Sorge, die zuletzt schon öffentlich geworden war: Dem Troko geht der Nachwuchs aus. In drei Jahren schon, so glauben Pferdt und Ehrler, könnte das Troko nicht mehr existieren, wenn man jetzt nicht alle Hebel umlege.

Deshalb haben Sie ein Reformpapier erarbeiten, das einige zentrale Punkte aufgreift.

Troko-Reformpapier Reaktionen auf die Reform-Vorschläge Heute Abend erscheint ein neuer Text auf Schwäbische.de, in dem alle relevanten Protagonisten im Nachgang des veröffentlichten Reformpapiers zu Wort kommen werden.

Die "Schwäbische Zeitung" begleitet die Debatte um den Vorstoß und will auch den Reaktionen Raum geben. Hier eine Auswahl an Kommentaren, die uns zu diesem Thema erreicht haben:

Leser-Reaktionen zur Troko-Debatte:

"....dann stirbt eben etwas - das kann auch Tradition sein." (Kommentar per Mail)

In Ravensburg gibt es bereits eine Trommlergruppe, in der ALLE Kinder von Ravensburger Schulen ab der 7. Klasse mitmachen können. Nur die Gymnasiasten meinen, sie wären was Besseres und machen

dort nicht mit. Wenn es niemanden mehr gibt, der mitmacht, dann stirbt eben was - das kann auch Tradition sein.

"Weniger Arroganz und Selbstverliebtheit würde dem Troko mehr helfen." (Kommentar auf Facebook)

Weniger Arroganz und Selbstverliebtheit würde dem Troko mehr helfen, als zur Regenbogentruppe zu werden. Wenn ich allein schon an die Adresse Traditionell beim OB am Rutenmontag denke und sich das Troko immer vordrängelt, obwohl sie wie jedes Jahr die letzten sind, die auf der St. Christina aufschlagen.

"Wird eine Tradition auf den Kopf gestellt, ist dies ein Bruch mit der Tradition." (Kommentar per Mail)

Als Mutter von zwei Ehemaligen hat Ihr Bericht vom Reformpapier der zwei abtrünnigen Ravensburger mein Gemüt stark bewegt. Hier stehen meine ersten Gedanken zu diesem Vorhaben:

Wenn die Etikette eines traditionsreichen Qualitätsweines benutzt wird, um ein buntes Getränk in einer offenen Flasche zu verkaufen, ist das Betrug am Qualitätswein, dessen Ruf und Tradition eher zerstört als gerettet werden. ‚Tradition‛ bedeutet Überlieferung, Herkommen, Gewohnheit, Brauch und wird fortgesetzt, bewahrt, daran festgehalten oder damit gebrochen.

Die Tradition des Trommlerkorps der Gymnasien stammt eindeutig aus einer Zeit, als nur 10 Prozent (wenn überhaupt) eines Jahrganges ans Gymnasium kam, als Mädchen getrennt zur Schule gingen, als es noch Wehrpflicht gab und als junge Männer zum festlichen Anlass eine schwarze Hose, ein weißes Hemd anzogen und eine Krawatte anlegten. Damals war für alle Erwachsene üblich eine Kopfbedeckung (Hut, Ballonmütze, Kopftuch oder eben eine Schulkappe) zu tragen. Diese Kleiderordnung ist Teil der Tradition.

Wenn unser Lebensumfeld sich verändert hat und diese Tradition nicht mehr zeitgemäß ist, kann man versuchen, sie trotzdem so zu bewahren, wie sie uns tradiert worden ist. So geschieht es mit allen anderen Traditionsvereinen. Wenn es aber keinen Nachwuchs (z.B. fehlt wegen Verkürzung der Schulzeit auf G8 ein ganzer Jahrgang) und kein Interesse gibt, wird sie in der Versenkung der Geschichte von selbst verschwinden. Wird eine Tradition auf den Kopf gestellt, ist dies ein Bruch mit der Tradition.

Wenn man aber die Zeit reif dafür sieht, eine vollkommen neue Tradition zu schaffen – die eigentlich mit dem Troko nichts mehr zu tun hat -, dann sollen sich die Ravensburger Bürger zusammentun und eine neue Trommlergruppe aufbauen unter einem neuen Namen. Alles andere ist nichts anderes als eine Aushöhlung des Begriffs ‚Tradition‛.

Als Zugezogener begeistert mich das Rutenfest und die Freude, die Liebe, das Herzblut, die Gemeinschaft, die man während dieser besonderen Zeit in Ravensburg spürt. Darauf kann man zurecht stolz sein. Es ist klasse, dass man auch daran teilhaben kann, wenn man nicht in Ravensburg geboren und aufgewachsen ist.

"Alleine das könnte bewirken, dass das Troko wieder mehr Zulauf bekommt." (Kommentar auf Facebook)

Meine Theorie dazu: Die zwei Herren wissen genau, was sie tun (s. ihre beruflichen Werdegänge). Jetzt haben wir unseren Rutentalk, können diskutieren und/oder uns amüsieren - jedenfalls wird über das Thema gesprochen und die Traditionen werden verteidigt. Alleine das könnte bewirken, dass das Troko wieder mehr Zulauf bekommt. Clevere Werbestrategie. Und bei all dem nicht vergessen: Das Wichtigste ist, dass wir Freude an unserem Rutenfest haben!

"Einige 'Traditionen' innerhalb der Gruppe, die nur auf Einschüchterung und Erniedrigung beruhen, gehören hundertprozentig abgeschafft." (Kommentar auf Instagram)

Was mir aber schnell klar wurde: Beim Troko passt irgendwas nicht. Jeder erzählt mir eine andere Gruselgeschichte, wenn die Jungs mit den weißen Hemden um die Ecke kommen. Diese ungute, altbackene, militärische, gewollt arrogante Aura, die das Troko umgibt, kann man mit Händen greifen. Ich finde es kein Wunder, dass junge Leute keinen Bock auf sowas haben. Einige „Traditionen“ innerhalb der Gruppe, die nur auf Einschüchterung und Erniedrigung beruhen, gehören hundertprozentig abgeschafft. Beispiel: „Rutenkuh“ (gemeint ist wohl "Trommlerkuh", Anm.d.Red.). Ganz klar: Meine Ansicht kommt von außen, man kann mir sagen „du verstehst das einfach nicht“ und das ist auch okay. Aber den Reformvorschlag kann man aus meiner Sicht nur für gut befinden.

"Dann eher das Troko in seiner heutigen Form würdevoll beerdigen, wenn es nicht mehr anders geht." (Kommentar auf Facebook)

Aus dem Troko soll also die bunte Regenbogentruppe werden? Das kann doch nicht wirklich ernst gemeint sein. Am Anfang muss doch die Analyse stehen, was genau die derzeitige Zielgruppe davon abhält, zum Troko zu gehen. Genau an diesen Punkten ist dann mit Reformen anzusetzen, ohne jedoch die Identität und Tradition komplett über den Haufen zu werfen. Was die Autoren vorschlagen, kann man machen - das ist dann allerdings nicht mehr das Troko, sondern eine neue Gruppe. Dann eher das Troko in seiner heutigen Form würdevoll beerdigen, wenn es nicht mehr anders geht.

"Die Sorgen, das Troko würde es so in absehbarer Zeit nicht mehr geben, halte ich für unbegründet." (Kommentar per Mail)

Ich kann und will nicht bestätigen, ob das Troko schnöselig, arrogant oder der Trommelsound überholt sei. Das Troko vermittelt stets absolut akkurates Auftreten. Mit seinen Auftritten am Rutenfest zeigt das Troko mustergültiges Verhalten und ist ein Attribut der Stadt Ravensburg. Es bedarf hierzu keiner unbekannten Reformen, welche die Herren Pferdt und Ehrler beabsichtigen anzustreben.

Stattdessen schüren sie durch ihre sogenannten Refompapiere in den Ravensburger Gymnasien Unruhe und Zwiespalt. Herr Pferdt möge bitte an seiner Universität in Kalifornien oder bei Google seine Meriten ausleben. Oder in seiner Geschäftsführer-Agenda in Berlin weitermachen, aber gefälligst sich aus Troko und Rutenfest heraushalten.

Wollen diese neuen Reformer das Troko zu einer Art Sambatruppe a la Karneval in Rio umfunktionieren?

In Bermuda-Shorts und Florida-Hemden? In Berlin würde das bestimmt gut ankommen. Die Sorgen, das Troko würde es so in absehbarer Zeit nicht mehr geben, halte ich für unbegründet, denn althergebrachte Traditionen werden sicher zeitgemäß angepasst, aber nicht so wie es die Herren Pferdt und Ehrler vorhaben rigoros umgekrempelt. Wenn diese angestoßenen Reformen tatsächlich umgesetzt würden, dann quo vadis Troko?

"Wer mit so einer Arroganz auftritt, braucht sich nicht zu wundern, dass sich niemand mehr dafür interessiert." (Kommentar auf Facebook)

Sollten erst mal alle von ihrem hohen Ross herunterkommen. Trommler allgemein meinen am Rutenfest immer, wie toll sie doch sind. Und jeder, der nicht dabei ist/war, ist bedeutungslos. Daher interessieren mich diese Gruppen schon lange nicht mehr. Früher habe ich denen immer gerne zugehört und bin hinterhergelaufen, weil es immer toll war. Aber wer mit so einer Arroganz auftritt, braucht sich nicht zu wundern, dass sich niemand mehr dafür interessiert.

"Die Jugend mit einbeziehen." (Kommentar auf Instagram)

Das sind ja ganz spannende Überlegungen. Gut, dass sich jemand Gedanken macht und gut, wenn die Jugend miteinbezogen wird, also die kommende Generation. Für sie soll es ja ansprechend werden.

"Auch hier wird im Hintergrund schon lang gearbeitet." (Kommentar auf Facebook)

Eine bunte Truppe daraus zu machen wäre der Geschichte um die Trommlergruppe respektlos. Dass es intern zu reformieren gilt, war klar, nachdem der Zulauf ausblieb. Jedoch auch hier wird im Hintergrund schon lang gearbeitet. Die sind mit Sicherheit für jede Hilfe dankbar. Das Auftreten ist natürlich wirklich oftmals sehr arrogant. Aber auch an diesem Punkt wird wohl gearbeitet. Die Kleidung ist auf jeden Fall mal ordentlich und einheitlich. Wenn man sich da die Turmfalken anschaut (eine hat Ärmel oben, die andere nicht usw.) ist es optisch diszipliniert. Was sehr wohl dazu gehört.

"Manche Dinge sollte man überdenken." (Kommentar auf Facebook)

Ich sehe allgemein das Problem, Traditionen aufrechterhalten um der reinen Tradition willen. Es gibt in vielem - auch in Religionen - Bestandteile, die der Entstehungszeit geschuldet sind, und zu überdenken wären.

"Traditionen nicht generell in Frage stellen." (Kommentar auf Facebook)

Zuerst einmal sollten Traditionen nicht generell in Frage gestellt werden. Traditionen zu vermitteln, gehört für mich zur Erziehung dazu. Dass sich gewisse Gepflogenheiten ändern bzw. angepasst werden sollten, steht außer Frage.