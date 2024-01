Die Stadt Ravensburg wird es nicht schaffen, den Rechstanspruch auf Ganztagsbetreuung für Erstklässler ab dem Stichtag 2026 zu erfüllen. Das sagt der Leiter des Amtes für Bildung, Soziales und Sport, Stefan Goller-Martin. Er hat dem Bildungsausschuss des Gemeinderats die fast unlösbaren Aufgabe vorgestellt. „Dieser Bericht lässt einen nach Luft ringen“, sagt auch Bürgermeister Simon Blümcke.

Empfohlene Artikel Mehr Ganztagsbetreuung In Ravensburg müssen 360 Plätze in Schulkindbetreuung entstehen q Ravensburg

Geld wird vorrangig in dieses Projekt fließen

Ab 2026 hat laut Bundesgesetz jeder Erstklässler Anspruch auf Ganztagsbetreuung. Die Stadt muss ersten Prognosen zufolge 360 Ganztagsplätze schaffen und dafür auch rund 30 Stellen mit Fachkräften besetzen. Außerdem muss man sich überlegen, in welchen Räumen die Betreuung stattfinden kann.

Der Ausbau der Betreuung wird eine Menge Geld kosten und in der künftigen Finanzplanung Vorrang haben, wie Blümcke sagte.

Nachfrage in Ravensburg wie in Großstadt

Zwar ist seit 2021 klar, dass der Rechtsanspruch kommt. Dennoch fehlen laut regionalem Bildungsbüro des Landratsamtes noch immer Vorgaben des baden-württembergischen Kultusministeriums, wie die Kommunen diese Anforderung umsetzen sollen. Auch Bürgermeister Blümcke kritisisert das Land für das vergleichsweise langsame Vorgehen, andere Bundesländer seien schon viel weiter.

An der Sinnhaftigkeit des Rechtsanspruchs zweifelt Blümcke jedoch nicht: Dringend benötigte Fachkräfte in vielen Bereichen der Wirtschaft können nur Vollzeit arbeiten, wenn Familie und Beruf gut vereinbar sind. Die Nachfrage nach ganztägiger Kinderbetreuung ähnele in Ravensburg dem Bedarf in Großstädten.

CDU ärgert sich über fehlende Unterstützung

Die Kommunalpolitiker im Bildungsausschuss des Gemeinderats waren größtenteils ratlos, wie die Vorgabe umgesetzt werden soll.

Empfohlene Artikel Haushaltsentwurf 2024 Kita und Ganztagsbetreuung müssen weiter warten q Laupheim

Antje Rommelspacher (CDU) ärgert sich über mangelnde Hilfestellungen des Bundes, wie die Kommunen den Ausbau zur Ganztagsbetreuung hinbekommen sollen. Sie findet es problematisch, dass den Eltern vom Bund etwas versprochen wird, was die Kommune nach derzeitigem Stand voraussichtlich nicht bieten kann.

Das verursacht Millionen Mehrkosten, ohne dass wir Millionenmehreinnahmen haben. Antje Rommelspacher

Dass der Bund im Förderprogramm „Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote“ für das ganze Regierungspräsidium Tübingen, das neun Landkreise und einen Stadtkreis umfasst, 60 Millionen Euro zur Verfügung stellt, bezeichnet Rolf Engler (CDU) als „Nasenwasser“. Dafür erhält er zustimmendes Kopfnicken von Sozialamtsleiter Goller-Martin.

Grüne fordern großzügige Planung

Ulrich Höflacher von den „Bürgern für Ravensburg“ fragt die Stadtspitze: „Denken Sie, dass wir Personal in diesem Umfang gewinnen können? Das ist doch illusorisch.“ Auch er sieht die Verantwortung für die Umsetzungs-Schwierigkeiten beim Bund: „Wenn der Bund solche Gesetze macht, muss er auch für die Finanzierung sorgen.“

Empfohlene Artikel Hintergrundfakten Geplanter Verbund von Wangener Realschule und Ebnetschule scheitert q Wangen

Die Fraktion der Grünen begrüßt den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung als Schritt zu mehr Bildungsgerechtigkeit und stärkt der Stadt den Rücken für die weitere Planung. Fraktionsmitglied Nora Volmer-Berthele fordert die Stadt auf, großzügig zu planen. Derzeit hätten viele Eltern privat eine Betreuung organsiert - aber sie glaubt, dass mit dem Angebot auch die Nachfrage nach der Ganztagsbetreuung wächst. Der Fachkräftemangel sei schon jetzt groß und werde eher noch größer, sodass Kinderbetreuung immer wichtiger werde.

Goller-Martin will als nächstes jetzt bei Familien mit Kindern, die ab 2026 in die Schule gehen, das Interesse an Ganztagsbetreuung abfragen. Das soll die Planungsgrundlage verbessern. Bisher ist in Ravensburg nur die Grundschule in der Weststadt Ganztagsgrundschule. An allen anderen Schulen müssen Eltern nachweisen, dass sie berufstätig sind, um Betreuung nach der Halbtagsschule in Anspruch nehmen zu können.