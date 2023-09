Razorbacks–Entscheidung ist sportlich eine absolute Enttäuschung

Statt in den Play–offs gegen die besten Footballteams des Landes anzutreten sind die ifm Razorbacks Ravensburg nach einer vollkommen enttäuschenden Spielzeit Letzter geworden und steigen nun auch noch freiwillig aus der German Football League ab. Die hohen Ziele und angriffslustigen Parolen zu Saisonbeginn standen dem Auftreten auf dem Spielfeld diametral entgegen.

Dort lief es von Beginn an äußerst unrund. Einen durchweg überzeugenden Eindruck hinterließen die Razorbacks in keinem der zwölf Saisonspiele. Die Leistung in Marburg — und auch die Körpersprache bei vielen Spielern — bei einem der wichtigen Saisonspiele war nicht erstligatauglich. Dennoch ist es aus sportlicher Sicht schade, dass sich die Ravensburger nun nicht einmal mehr in der Relegation dem Wettstreit mit den Kirchdorf Wildcats stellen wollen. Es mag sicherlich Gründe geben, die den Verzicht auf die Relegation und den freiwilligen Rückzug aus der GFL rechtfertigen. Aber so hinterlassen die Razorbacks nach vielen Jahren des Erfolgs kein gutes Bild.

Nun müssen alle Beteiligte gemeinsam daran arbeiten, dass wieder positiv über die Razorbacks gesprochen wird. Schließlich waren die Footballer in den vergangenen Jahren eins der Aushängeschilder des oberschwäbischen Sports.