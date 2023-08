Auf der Kuppelnau herrscht immer noch gähnende Leere. Wie mehrfach berichtet, meiden die meisten Berufspendler und Innenstadtbummler die einst kostenlosen Parkplätze, seit dort vor drei Monaten Parkgebühren eingeführt wurden. Das Tagesticket kostet seitdem vier Euro, die Monatskarte 48 Euro. „Die Parkraumbewirtschaftung ist ein totaler Flop“, meint der Ravensburger CDU–Stadtrat Rolf Engler. „Wir werden noch in diesem Jahr den Antrag stellen, sie wieder abzuschaffen.“

Horrende Kosten fürs Baumstamm–Rücken

Beim Ortstermin stehen auf den zwei Parkplätzen insgesamt 35 Autos. Vier im Bechtergarten (das ist der Platz neben dem EBZ–Gelände), 31 auf dem Scheffelplatz unter den schattenspendenden Bäumen in Richtung Landratsamt. Platz wäre aber insgesamt für 650 Autos.

Wenn das so weitergeht, kommen nicht mal die Investitionskosten wieder rein, spottet Engler. Diese habe die Stadt auf 35.000 Euro beziffert.

Vor und nach dem Rutenfest müssten außerdem jedes Jahr die Baumstämme, die das Parken in geordnete Bahnen lenken sollen, ab– und wieder aufmontiert werden. „Dafür hat der Bauhof der Rutenfestkommission eine Rechnung über 15.000 Euro geschickt“, regt sich Engler auf. Zwar seien diese stolzen Kosten dann doch von den Ravensburger Versorgungs– und Verkehrsbetrieben (RVV) übernommen worden, aber am Ende zahle das der Steuerzahler. „Allein um den Balkentransport von hier auf das Oberschwabenhallengelände nebenan gegenzufinanzieren, braucht es 3750 Parkvorgänge“, hat der 78–Jährige ausgerechnet.

Parkscheinautomat kann nur Deutsch

Schlimm findet der CDU–Politiker auch die zu engen Einfahrten und den unverständlichen Parkautomaten. In die Einfahrt des Bechtergartens komme ein Handwerker mit einem etwas größeren Auto oder ein Tourist mit kleinem Camper kaum herein. Jedenfalls nicht, ohne einen weiten Bogen über die Gegenfahrbahn zu machen. „Bei Gegenverkehr ist das blöd“, so der Stadtrat. Neben dem Parkautomaten, der etwas abseits steht, ist in sehr kleiner Schrift und nur auf Deutsch das gesamte Parkprocedere beschrieben. Um es von vorne bis hinten durchzulesen, brauche man nicht nur eine Lupe, sondern wahrscheinlich auch 15 Minuten Zeit. „In einer touristischen Stadt müsste das doch wenigstens auf Englisch erklärt sein“, so Engler. Abgesehen davon sei die Erklärung, welcher Parkplatz der Scheffelplatz und welcher der Bechtergarten ist, auch noch arg missverständlich. Dies müsse man jedoch wissen und angeben, wenn man bezahlen wolle.

Als wären sie von Engler zu Demonstrationszwecken für die Presse bestellt worden, stehen eine Familie aus Kißlegg, die in Ravensburg shoppen war, und ein Mann aus Weingarten, der zum dritten Mal in diesem Monat bei seinem Zahnarzt war, extrem ratlos vor dem Automaten. „Welcher Parkplatz ist denn nun dieser?“, fragt der Familienvater aus Kißlegg und zeigt in Richtung Scheffelplatz. „Oh nein, ich dachte, das Parken hier ist kostenfrei, bis die Schranken montiert werden!“, ruft der Weingartener Patient. Er fürchtet, dass er nun demnächst Knöllchen von der Stadt Ravensburg bekommt, nachdem er erfahren hat, dass dort keine Schranken fehlen, sondern die Autokennzeichen mittels Kamera erfasst werden.

Warnungen in den Wind geschlagen?

„Ich kann nicht verstehen, dass die SPD als Anwalt der kleinen Leute für diesen Unsinn gestimmt hat“, regt sich Engler immer mehr auf. Er hofft, dass bei einer Abstimmung über die Wieder–Abschaffung der Parkgebühren entweder die Freien Wähler oder die Sozialdemokraten umkippen werden angesichts der Tatsache, dass so gut wie niemand den Parkplatz annimmt. „Es gab ja genug Warnungen, auch vom Wifo, dass das unsozial sei. Kürzlich sagte mir ein Gastronom, seine Mitarbeiter müssten sogar acht Euro zahlen.“ Grund: Die Parkgebühr von vier Euro wird von 0 Uhr bis 24 Uhr erhoben. Parkt jemand von 19 Uhr bis 0.15 Uhr, werden zwei volle Tage fällig. Auch das ein „Webfehler dieser handwerklich schlecht gemachten Parkraumbewirtschaftung“, echauffiert sich der Stadtrat.

Genau wie die Holzbalken, meint er. Die seien nicht nur hässlich („sieht aus, als hätte ein Holzlaster seine Ladung verloren“), sondern auch eine Gefahr für den Autolack, weil sie von Abstandspiepsern mancher Autos nicht erfasst würden. Auf die häufigen Parkrempler mit Fahrerflucht von früher angesprochen, sieht er mir einem Anflug von Ironie aber dann doch noch einen Vorteil der neuen Kuppelnau: „Wenn’s leer ist, gibt’s auch keine Rempler.“