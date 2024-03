Ravensburgs U23 ist chancenlos gegen Balingen

Der FV Ravensburg II hat das Landesliga-Spitzenspiel bei der TSG Balingen II mit 0:3 verloren. Ravensburgs Trainer Thomas Gadek redete nicht um den heißen Brei herum: „Der Sieg war für Balingen auch in dieser Höhe absolut verdient.“ Balingen war von Beginn an das tonangebende Team.

Nichts hat funktioniert. FV-Trainer Thomas Gadek

„Das war so ein Tag, an dem du dir am Ende sagst: Wärst du mal besser daheim geblieben“, meinte der Trainer. „Von dem, was wir uns vorgenommen haben, hat nichts funktioniert.“

Gadek musste sein Team aufgrund der Bänderverletzung von Julian Flock im Zentrum umstellen. „Flocke hat uns brutal gefehlt“, konstatierte Gadek, der mehrere Wochen auf seinen Kapitän verzichten muss.

Luka Föger ist noch nicht ganz fit

Die natürliche Alternative auf der Sechs, Luka Föger, kann nach einer Verletzung noch nicht über die volle Distanz gehen. Deshalb zog er Elias Gresser im Mittelfeld von der offensiven auf die defensive zentrale Position zurück. Vorne lief Burhan Soyudogru aus dem Kader des Oberligateams auf.

Die TSG war gut organisiert - und voll konzentriert: Nach fünf Minuten lag Ravensburg bereits zwei Tore zurück. Constantin Zeyers machte das erste in der dritten Minute. Das 2:0 erzielte Leon Mathauer (5. Minute), der eine Nachschusschance eiskalt ausnutzte. Der Trainer stellte später konsterniert fest: „Wir haben die Anfangsphase komplett verpennt. Mit dem 2:0 hat uns Balingen den Stecker gezogen.“

Konter entscheidet die Partie

Den Ravensburgern selbst gelang über die gesamte Spielzeit hinweg nicht viel in Richtung gegnerisches Tor. „Balingens Keeper musste sich das Trikot nicht schmutzig machen“, so Gadek. Die TSG verteidigte konzentriert und erstickte jedes Aufbäumen des Gegners schon im Keim - und in der 80. Minute traf Raphael Hipp dann nach einem Konter über außen mit dem Kopf zum 3:0-Endstand.

An der Spitze ist Balingen jetzt 12 Punkte weg. „Wenn die TSG so weiterspielt, wird es nicht viele Teams geben, die gegen sie Punkte holen“, meinte Gadek.

TSG Balingen II – FV Ravensburg II 3:0 (2:0). – Tore: 1:0 Constantin Zeyer (3.), 2:0 Leon Mathauer (5.), 3:0 Raphael Hipp (80.) – Schiedsrichter: Stauß – Zuschauer: 100 – FV II: Fedorenko – M. Strauß, Muntean (81. Bastians), Durakovic, Chijoke (44. L. Föger) – Bleile, Gresser. Soyudogru (90. Büdinger), Stehle – Blaser, M. Föger (68. Detling).