Ravensburgs Ungeschlagen-Serie reißt in Backnang

Sechsmal in Folge haben die Fußballer des FV Ravensburg in der Oberliga nicht verloren, dabei gab es für die Oberschwaben drei Siege. Diese gute Serie ist nun gerissen: Bei der TSG Backnang verloren die Ravensburger am Samstag mit 0:2. Kräftemäßig war seine Mannschaft am Ende, meint Michael Schilling, der seinen Spielern aber keine Vorwürfe machte.

Warum die erfolgreiche Serie am Samstag zu Ende gegangen ist, lag für Schilling an der Belastung. „Es war das fünfte Spiel in 14 Tagen“, nennt der FV-Trainer als Grund für die Niederlage in Backnang. „Die Spieler waren platt!“ Für das harte Programm in den vergangenen Wochen fehlt dem Schweizer Trainer ein wenig das Verständnis. „Das muss eigentlich nicht sein“, sagt Schilling. So hätte man aus Sicht der Ravensburger das Nachholspiel beim SSV Reutlingen ohne Probleme in den Oktober verschieben können.

Ein Stürmer bleibt draußen, der Regisseur muss runter

Stattdessen mussten die Ravensburger am Mittwoch nach Reutlingen fahren, holten dort ein 2:2 und fuhren nach Mitternacht zurück zu Hause. Am Samstag ging es dann schon wieder mit dem Bus los nach Backnang. Dort erwartete den FV zudem ein tiefer Rasen, was die Aufgabe zusätzlich erschwerte. „Meine Mannschaft hat alles gegeben, aber es hat die Durchschlagskraft gefehlt, um ein Spiel in der Oberliga zu gewinnen.“

Zwar hatten die Ravensburger vor allem in der ersten Halbzeit ihre Möglichkeiten. Die blieben allerdings ungenutzt ‐ und in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit schlug Backnang zu. Eine scharfe Flanke lenkte Tom Pöhler mit dem Kopf ins Tor, FV-Torwart Haris Mesic war geschlagen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit musste der angeschlagene Regisseur Ivo Colic vom Feld. Daniel Schachtschneider, am Mittwoch noch einer der FV-Torschützen, saß zwar in Backnang auf der Bank, war wegen muskulärer Probleme aber keine Option am Samstag. „Wir sind an unsere Grenzen gegangen, aber das war zu wenig“, sagt Schilling.

Die nächste englische Woche kommt

Die endgültige Entscheidung in Backnang fiel erst in der Nachspielzeit. Vincent Sadler verwandelte einen Foulelfmeter zum 2:0-Endstand. So ärgerlich die Niederlage auch war, danach freuten sich die Ravensburger auf zwei freie Tage ‐ erst am Dienstag bitten Michael Schilling und Co-Trainer Rahman Soyudogru wieder zum Training. „Diese zwei Tage werden uns guttun“, sagte Schilling am Samstagabend. Ab Dienstag kann sich der FV auf das Heimspiel gegen den 1. Göppinger SV (Samstag, 16 Uhr/cteam-Arena) vorbereiten. Anschließend folgt dann schon die nächste englische Woche mit einem Spieltag am Tag der deutschen Einheit. „Das müssen wir einfach akzeptieren“, meint Schilling. „Gegen Göppingen wollen wir eine neue Serie starten.“

Fußball-Oberliga, 9. Spieltag

TSG Backnang ‐ FV Ravensburg 2:0 (1:0). ‐ Tore: 1:0 Tom Pöhler (45.+1), 2:0 Vincent Sadler (90.+2, Foulelfmeter) ‐ Schiedsrichter: Roy Dingler ‐ Zuschauer: 275 ‐ FV: Mesic ‐ Zimmermann, Geiselhart, Fippl, Bleise (77. Senn) ‐ Jeggle ‐ Egle (66. Lauenroth), Colic (53. Galinec), Schmidtke (89. Ceko), Schäch (62. Stehle) ‐ Blaser.