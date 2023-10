Ravensburgs U23 spielt bei der Wundertüte der Liga

Die U23 des FV Ravensburg muss am Samstag (15.30 Uhr) in der Fußball-Landesliga beim FV Olympia Laupheim ran. Für FV-Trainer Thomas Gadek ist der Gegner eine Wundertüte. Die Ravensburger reisen mit viel Selbstvertrauen nach Laupheim. 4:1 gegen den VfB Friedrichshafen, 4:2 in Albstadt ‐ darauf lässt sich aufbauen, auch wenn „die Leistung gegen Albstadt nicht die beste“ war, wie Gadek meint.

Am 3. September 2022 hat die TSG Balingen II ihr letztes Landesligaspiel verloren. Es gab 38 Ligaspiele ohne Niederlage ‐ nur unterbrochen vom 0:2 in der Aufstiegsrelegation gegen den TSV Echterdingen. Am vergangenen Wochenende ist die beeindruckende Serie der TSG II gerissen ‐ mit einem 0:1 zu Hause gegen den FV Olympia Laupheim.

„Damit haben die Laupheimer ein Ausrufezeichen gesetzt“, sagt Gadek, schränkt aber direkt ein: „Die Mannschaft ist sehr wechselhaft in ihren Ergebnissen.“ Ravensburgs Trainer schaut auch das Torverhältnis der Olympia: „Elf Gegentore in zehn Spielen sind stark ‐ aber zwölf erzielte Tore wird ihnen zu wenig sein.“ Für Gadek ist Laupheim ein „Überraschungspaket ‐ wenn sie ihr volles Potenzial ausschöpfen, wird es für uns ganz schwer“.

Apropos volles Potenzial: Gadek kann im Moment den Leistungsstand seines eigenen Teams nicht richtig einschätzen. Die Trainingswoche war geprägt von Krankheiten und Verletzungen. Vor allem die Föger-Brüder hatte es erwischt ‐ und damit die zentrale Achse des Ravensburger Spiels. Bei Stürmer Marko ist der Trainer optimistisch ‐ bei Sechser Luka skeptischer. „Wenn du krank warst, bringt dich das einfach aus dem Rhythmus.“

Vom Verletzungspech verfolgt ist FV-Kapitän Julian Flock: Gerade wieder genesen, zog sich der 25-Jährige im Training einen Bänderriss zu. Ein Fragezeichen steht außerdem hinter dem Einsatz von Niklas Bolgert.