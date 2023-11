Ravensburgs U23 macht es unnötig spannend

Die U23 des FV Ravensburg hat in der Landesliga mit 3:1 gegen den SV Ochsenhausen gewonnen. Nach einer starken ersten Halbzeit geriet der Sieg des FV II durch Nachlässigkeiten noch einmal in Gefahr ‐ erst ein Patzer von Ochsenhausens Keeper Julian Gebhardt brachte die Entscheidung.

Wetterbedingt zogen die Ravensburger auf den eigenen Kunstrasen um. Der ist verhältnismäßig kurz und eng. Die Theorie: Hier ist das technisch stärkere Team klar im Vorteil. Manchmal bewahrheitet sich die Theorie auch: Eine Halbzeit lang spielten die Ravensburger fast fehlerlos.

Trainer beweist bei Einwechslungen ein glückliches Händchen

Und vor dem Tor waren die Ravensburger eiskalt. Als sich in der neunten Minute zum ersten Mal eine Lücke auftat, machten sie ihr erstes Tor: Leandro Stehle überließ für den noch besser postierten Dennis Blaser und der überwand Gebhardt im Tor des SVO. Der FV bleib am Drücker und nutzte eine Viertelstunde später die zweite Chance zum zweiten Tor. Dumitru Sorin Muntean chipte einen Freistoß auf Marko Föger ‐ Gebhardt war zwar schon im Anflug, aber Föger mit dem Kopf schneller am Ball. Kurz vor dem Pausenpfiff traf der vom Oberliga-Team „ausgeliehene“ Stürmer Blaser per Drehschuss den Außenpfosten.

Nach Wiederanpfiff war Ochsenhausen besser im Spiel und kam in der 60. Minute zum Anschlusstreffer: Eryk Müller traf nach einer feinen Einzelaktion auf seiner linken Seite zum 1:2. Das brachte den Gästen noch einmal zusätzlich Auftrieb: In der 70. Minute landete ein direkter Freistoß von Rico Peter an der Latte. FV-Trainer Thomas Gadek brachte dennoch seine A-Jugendlichen ‐ und bewies damit ein glückliches Händchen. Als Gebhardt in der 89. Minute einen Ball fallenließ, war in Daniel Chijoke einer der Jungspunde zur Stelle. „Wir waren in der ersten Halbzeit zu mutlos“, kritisierte SVO-Interimstrainer Eberson Bortolini. „Als wir Ravensburg in der zweiten Halbzeit höher angelaufen sind, haben sie auch Fehler gemacht.“ Gadek war mit der Leistung seiner Mannschaft in Halbzeit eins hochzufrieden: „Wir haben das Spiel kontrolliert, unsere Tore gemacht und nichts zugelassen.“ In der zweiten Halbzeit „waren wir zu nachlässig und zu umständlich“.

Landesliga, 12. Spieltag:

FV Ravensburg II ‐ SV Ochsenhausen 3:1 (2:0). ‐ Tore: 1:0 Dennis Blaser (9.), 2:0 Marko Föger (25.), 2:1 Eryk Müller (60.), 3:1 Daniel Chijoke (89.) ‐ Schiedsrichter: Hamad ‐ Zuschauser: 50 ‐ FV II: Fedorenko ‐ Büdinger (82. Kölle), Muntean, Eschweiter, Gresser (77. N. Lauenroth) ‐ Bleile (89. Altay), Ceko, L. Föger, Stehle (86. Chijoke) ‐ Blaser, M. Föger (61. Bolgert) ‐ SVO: Gebhardt ‐ S. Bek (80. Jansen), C. Bek, Brehm, Seitz ‐ Müller, Peter (85. Licht), Wohnhaas, Niepel ‐ Stellmacher, Wanner.