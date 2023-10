Ravensburgs Turnerinnen sind Bezirksmeister

Das Bezirksfinale der Pflichtstufen im Gerätturnen ist in Meßstetten ausgetragen worden. In erster Linie ging es darum, die Qualifikation zum Landesfinale zu schaffen. Der TSB Ravensburg startete beim Bezirksfinale mit drei Mannschaften, die sich im Frühjahr über das Gaufinale qualifiziert hatten. Die E-Jugend des TSB holte sich in Meßstetten den Sieg.

Die E-Jugend (acht und neun Jahre) startete am Balken. Philina Bruns zeigte laut Mitteilung eine schöne Balkenübung. Alle fünf Mädchen des TSB turnten sichere Balkenübungen ohne Sturz und bekamen hohe Punktzahlen. Auch am Boden zeigten die Turnerinnen eine gute Leistung. Am Mattenberg erreichte Emilia Mock mit ihrem Sprung sogar die höchste Wertung des Durchgangs. Nachdem es für die TSB-Talente auch am Reck sehr gut klappte, wurden sie Bezirksmeister und qualifizierten sich fürs Landesfinale. Für die Mannschaft turnten: Emi Mock, Philina Bruns, Magdalena Marschall, Nele Tränkle und Matilda Herrling.

Vom TSB gingen auch die D-Jugend und die altersoffenen C-Jugendlichen an den Start. Die Ravensburger D-Jugend erreichte den vierten Platz und schaffte es damit auch zum Landesfinale. Die dritte Mannschaft des TSB ging dagegen verletzungsbedingt nur mit vier Turnerinnen an den Start, sie verpasste mit Rang fünf das Landesfinale.