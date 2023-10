Ravensburgs Trainer spricht vom Abstiegskampf

13 von 34 Spieltagen liegen hinter den Mannschaften in der Fußball-Oberliga. Es ist also noch genug Zeit, um Punkte zu sammeln und die selbst gesteckten Ziele zu erreichen. Weil es beim FV Ravensburg zuletzt wieder nicht so gut lief, ist Trainer Michael Schilling ehrlich: „Wir sind im Abstiegskampf, das müssen wir annehmen.“ Am Samstag (16 Uhr/cteam-Arena) hat der FV den 1. CfR Pforzheim zu Gast.

Zuletzt sah Schilling bei den Auftritten seiner Mannschaft einige positive Dinge ‐ aber es gab nach drei Niederlagen in Folge eben auch nur zwei Unentschieden und damit zwei Punkte. Zu wenig, um sich von der unteren Tabellenregion abzusetzen. „Wir merken Fortschritte“, sagt Schilling. „Aber wir müssen uns in einigen Bereichen noch steigern.“ Zum Beispiel in der Abwehrarbeit. „Wir lassen zu viele Torschüsse zu“, meint Schilling. „Das müssen wir dringend ändern.“

„Für mich die beste Mannschaft der Oberliga“

Vor allem bei einem Gegner wie dem 1. CfR Pforzheim. Sieben der vergangenen zehn Spiele hat der Tabellenfünfte gewonnen, die drittmeisten Tore der Liga geschossen und die drittwenigsten Gegentore kassiert. „Für mich ist es die beste Mannschaft der Oberliga mit den besten Einzelspielern“, sagt Schilling. „Das ist eine fantastische Mannschaft, sehr spielfreudig. Für uns wird es eine brutal große Herausforderung.“

Aber eine, auf die sich der Schweizer mit seiner Mannschaft freut. „Mit Engagement können wir auch gegen Pforzheim etwas holen“, ist sich Schilling sicher. Anfang der Woche gab es im Lager des FV Ravensburg einige Kranke, bis zum Samstag sollte sich die Lage laut des Trainers aber entspannen. Philipp Kirsamer, Felix Schäch und Thomas Zimmermann werden aber sicher fehlen. Jonas Schuler, der nach langer Verletzung in der vergangenen Woche für die U23 des FV auf dem Platz stand, soll ein weiteres Mal Spielpraxis in der Landesliga sammeln. „Er ist auf einem guten Weg“, lobt Schilling.

Das will der FV-Trainer am liebsten am Samstagabend nach der Partie gegen Pforzheim zu all seinen Spielern sagen können. Dafür braucht es aber ein Erfolgserlebnis.