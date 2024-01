Ravensburgs Nachwuchs lässt Selb keine Chance

Mit zwei Siegen gegen den VER Selb sind die U20-Junioren des EV Ravensburg am bisherigen Tabellenzweiten vorbeigezogen und sind nun mit acht Punkten Rückstand schärfster Verfolger des Tabellenführers Deggendorf. Die U17-Eishockeyspieler des EVR haben nach dem Erfolg zu Hause auch in Selb mit 5:3 gewonnen und damit ihre Position im Rennen um die bayerische Meisterschaft und die DNL-Relegation verbessert.

Deutsche Nachwuchsliga III: Das erste Spiel gegen Selb gewannen die Ravensburger U20-Junioren klar mit 12:4 und lieferten ein Torspektakel ab. Schon nach 19 Sekunden hatte Alexander Rudkovski die Scheibe im Gästetor untergebracht. Nach 49 Sekunden stand es bereits 2:0 durch Arthur Kreider. Danach brachen bei Selb alle Dämme. Maxim Kessler, zweimal Tim Reiner und Maxim Grammatik erhöhten noch im ersten Drittel auf 6:0.

Im zweiten Drittel ging es mit dem 7:0 durch Lars Schulz (23.) und dem 8:0 durch Robin Böhm so weiter. Dann war Selb plötzlich im Spiel und verkürzte auf 2:8. Ravensburg erhöhte durch Kessler und Grammatik auf 10:2, Selb zog zum Pausenstand von 4:10 nach. Im Schlussdrittel schraubten Rudkovski und Kreider das Ergebnis auf 12:4 hoch. Negativer Höhepunkt in einem bis dahin äußerst fairen Spiel - der EVR kassierte keine einzige Strafzeit - war eine Spieldauerstrafe gegen Selb wegen eines Stockschlags.

Im zweiten Spiel sahen die Zuschauer eine spannende Partie, die Entscheidung fiel allerdings am Montag am grünen Tisch. Selb hatte einen Spieler, der nach einer Partie in der Männer-Landesliga gesperrt war, eingesetzt. Damit lautet das offizielle Ergebnis 5:0 für den EVR. Wesentlich enger war es auf dem Eis. Kessler (6.), Tim Reiner (26.) in Überzahl und Daniel Mat nur eine halbe Minute später sorgten für das 3:0. Selb kam auf 2:3 heran (35., 46.). Es brannte lichterloh in der EVR-Defensive, ehe Alexander Pogorelow das 4:2 (54.) schoss.

U17-Bayernliga: VER Selb - EV Ravensburg 3:5. - Für den Tabellenzweiten Selb war es eine Art Endspiel. Um sich größere Chancen im Meister- und Aufstiegsrennen ausrechnen zu können, musste ein Sieg her. Das Spiel war mit 73 Strafminuten, davon 51 auf Ravensburger Seite, hart umkämpft. Selb führte mit 2:0, ehe Yaroslav Raivakhovskyi, Alexander Nidens (12.), Moritz Schreier (16.), Georg Lagoda (35.) und Devid Teilhof (54.) das Spiel drehten.

U15-Bayernliga: EV Ravensburg - EHC Freiburg 4:0. - Das Spitzenspiel in der Platzierungsrunde war nicht nur vom Ergebnis her eine klare Sache für den EV Ravensburg. Die Ravensburger Tore erzielten Maxim Kinast, Dion Zerr, Niklas Ort und Georg Schmidt.

U13-Bayernliga: EC Bad Tölz - EV Ravensburg 5:6 (2:2, 0:4, 3:0). - Mit dem knappen Erfolg beim Tabellenletzten bleibt der EVR als Vierter der Tabelle auf Tuchfühlung zu den vor ihm liegenden Teams aus Bayreuth und Ottobrunn. Nach dem zweiten Drittel stand es bereits 6:2, ehe Bad Tölz im Schlussabschnitt noch einmal näherkam.